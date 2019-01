CES 2019 | a Las Vegas Nissan presenta l’evoluzione dell’elettrica Leaf GALLERY

CES 2019 : Lg e Microsoft uniscono le forze per accelerare rivoluzione automotive : Lg Electronics, Lg, e Microsoft hanno scelto le luci del Consumer Electronics Show, Ces,, il grande show dell'elettronica al consumo che chiue i battenti l'11 gennaio, per presentare l'ultimo accordo ...

Nuova sbirciatina allo smartphone pieghevole Samsung al CES 2019 : la volta buona? : Lo smartphone pieghevole Samsung è di scena al CES 2019, non certo in un evento pubblico ma piuttosto in qualche meeting privato o comunque destinato a pochi eletti, in una sorta di anteprima della tecnologia che verrà, pensata per partner, produttori di cover e accessori e pochi altri. La notizia giunge dalla fonte asiatica TheInvestor: il device rivoluzionario sarebbe già stato mostrato, lasciando senza parole non pochi spettatori hi-tech: ...

CES 2019 - la sfida per l'auto del futuro è l'intrattenimento : Las Vegas, 9 gen., askanews, - Nella macchina del futuro guidare sarà il vero optional. Un futuro non troppo lontano a giudicare dalle novità presentate al Consumer electronics show di Las Vegas dove ...

CES 2019 : ecco i pc portatili del 2019 che sfidano Apple : E’ in corso a Las Vegas il Consumer Electronics Show (CES), la più importante fiera dell’elettronica di consumo: tra le tante innovazioni in mostra, anche alcuni dei portatili pronti a sfidare i MacBook di Apple. Samsung, Lenovo, Asus, Huawei puntano su leggerezza e potenza per conquistare il mercato quest’anno. Ad esempio, Samsung presenta il Notebook 9 Pro, potente ed elegante con corpo in alluminio e 14 ore di autonomia ...

2019 - c’è chi predice una nuova reCESsione. Ma noi possiamo contare sui nostri giallo-verdi : Se si dovesse giudicare dai “giornaloni” e, soprattutto, dai “meravigliosi” notiziari TV (pubblici e privati) sembrerebbe che in Italia tutto debba dipendere da quei due giovanotti che si sono spartiti legittimamente il potere sotto la supervisione (estetica) del premier Conte e da poco altro. Al di là della cronaca nera e delle solite diatribe partitocratiche, sul piano delle notizie vere emerge davvero poco nelle news. Ma in genere è meglio ...

Lanciati al CES 2019 gli economici Alcatel 1x (2019) e Alcatel 1c : Alcatel ha deciso di sfruttare il CES 2019 per il lancio di due nuovi smartphone Android di fascia bassa: stiamo parlando di Alcatel 1x (2019) e Alcatel 1c L'articolo Lanciati al CES 2019 gli economici Alcatel 1x (2019) e Alcatel 1c proviene da TuttoAndroid.

NBA 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - sucCESsi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sediCESimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sediCESimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Dakar 2019 - 2tappa : sucCESsi di Loeb e Walkner. De Villiers e Barreda leader : Il francese Sebastien Loeb , Peugeot, ha vinto la seconda tappa nella categoria auto della Dakar 2019 da Pisco a San Juan de Marcona. Ha preceduto di 8 secondi lo spagnolo Nani Roma , Mini, e 1'20" ...

CES 2019 - Audi porta la realtà virtuale in macchina : Las Vegas – Nel primo giorno del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, Audi ha mostrato un innovativo concept per l’intrattenimento di bordo. In futuro, i passeggeri posteriori potranno guardare film, giocare ai videogame e sperimentare contenuti interattivi grazie a specifici visori di realtà virtuale. La casa dei quattro anelli ha mostrato un’inedita tecnologia che sincronizza la VR con i movimenti della vettura. Se, per ...

CES 2019 : Kia va oltre la guida autonoma - a Las Vegas l’auto che capisce l’emozioni : Al CES di Las Vegas 2019 Kia sorprende presentando una nuova tecnologia finalizzata a migliorare l’esperienza umana legata alla mobilità post-autonoma. La mostra interattiva “Space of Emotive Driving” infatti ipotizza uno scenario in cui la guida autonoma è già parte integrante della mobilità di tutti i giorni. I coreani la chiamano R.E.A.D. acronimo di Real-time Emotion Adaptive Driving ed è una tecnologia sviluppata in collaborazione con il ...

CES 2019 - Bmw lancia un assistente alla guida “quasi umano” : Las Vegas – Al Ces 2019, Bmw solleva l’angolo del tappeto del futuro facendo sbirciare sulle innovazioni che da marzo prossimo fino al 2025 potremmo trovare a bordo delle vetture dello storico brand tedesco. Due le novità imminenti e più concrete come la moto a guida autonoma e, soprattutto, l’assistente “umanizzato” Bmw Intelligent Personal Assistant che si rinnoverà in primavera come servizio di punta. Spostandoci ...

CES 2019 : Intel e Warner Bros insieme per l'intrattenimento a bordo di una visionaria concept car : e Intel raccoglieranno feedback dai passeggeri del mondo reale attraverso una serie di test drive e programmi pilota .