L’Unione Europea ha imposto sanzioni all’Iran | le prime dal 2015

L’Unione Europea ha imposto sanzioni all’Iran : Sono le prime dalla firma dell'accordo sul nucleare, nel 2015: sono state decise come ritorsione per due attentati sventati in Europa lo scorso anno

Gli Stati Uniti hanno ridotto lo status diplomatico delL’Unione Europea : Gli Stati Uniti hanno ridotto lo status diplomatico dell’Unione Europea, abbassandolo da quello riservato gli Stati a quello di un’organizzazione internazionale. La decisione non è stata ufficialmente comunicata ai diplomatici dell’Unione, che hanno chiesto spiegazioni al dipartimento di Stato. Il

L’Unione Europea finanzia le ricetrasmittenti più sicure che sfruttano le banda larga 4G : Quante volte, da bambini, giocando ai poliziotti, abbiamo fatto finta di comunicare tramite i walkie-talkie? Eppure, le ricetrasmittenti non sono un giocattolo, ma un importante strumento per tutti i servizi di emergenza e pronto intervento. Vengono usate anche in ambito civile, ad esempio dagli operatori dei magazzini, o in quello militare, come nel caso del personale di terra dell’aviazione. I messaggi vocali istantanei sono cruciali in ...

L’Unione Europea è stata hackerata - ma poteva andare peggio : Migliaia di documenti e dispacci diplomatici sono stati scaricati da hacker apparentemente cinesi, ma l'UE dice che le "cose importanti" sono al sicuro

Google rischia nuove sanzioni per pratiche anticoncorrenziali nelL’Unione Europea : Pare che le modifiche apportate da Google non siano sufficienti a rispettare le recenti imposizioni dell'UE per quanto riguarda la concorrenza L'articolo Google rischia nuove sanzioni per pratiche anticoncorrenziali nell’Unione Europea proviene da TuttoAndroid.

Manovra - anche questa volta L’Unione Europea chiude la porta all’Italia : Manovra, scendere al 2,04% non basta a dirlo è proprio Bruxelles Di rado disposto a risolvere un problema se può rinviarlo per un altro giorno, il governo italiano non ce l’ha fatta. Neanche stavolta. Non ancora: la trattativa con Bruxelles sulla legge di Bilancio resta aperta anche se ormai siamo quasi oltre il tempo massimo; anche se la Commissione Ue potrebbe ancora decidere l’innesco di una procedura sui conti dell’Italia già domani. Il ...

E se alla fine il Regno Unito restasse nelL’Unione europea? : L’idea a lungo considerata inverosimile, sostenuta solo da pochi europeisti, prende forma mentre il mondo politico britannico è sempre più impantanato. Leggi

Brexit - Corte di giustizia Ue : “Il Regno Unito può decidere unilaterlamente di non uscire dalL’Unione Europea” : Fino a quando l’accordo di uscita non entrerà in vigore, il Regno Unito potrebbe decidere unilateralmente di restare nell’Unione Europea. È quanto ha stabilito la Corte europea di giustizia alla vigilia del voto in Parlamento sull’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles dopo il referendum sulla Brexit. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, “quando un Paese membro ha notificato al Consiglio europeo la sua ...

Lucca at Europa. Cittadini per andare oltre la crisi delL’Unione europea : L’Europa è un’opportunità ed esprime valori di democrazia irrinunciabili. È condividendo questo presupposto che un gruppo di Cittadini lucchesi, dai

L’Unione Europea alza le difese contro le fake news in vista delle elezioni : (Foto: Fotogramma) La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per intensificare gli sforzi contro la disinformazione in vista delle elezioni europee del 2019. Il piano d’azione punta a rafforzare il rilevamento delle fake news, creare una risposta coordinata ed aumentare la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini. Un impegno maggiore da parte delle task force di comunicazione strategica e l’impiego di personale specializzato ...

L’Unione Europea ha vietato il geo-blocking : Da oggi tutti i siti di e-commerce europei devono applicare condizioni uguali a chiunque compri da un pease UE: prima le cose erano molto complicate

L’Unione Europea ha presentato un piano per ridurre le emissioni di CO2 a zero entro il 2050 : La Commissione Europea ha presentato una strategia di lungo termine per ridurre a zero le emissioni di anidride carbonica – cioè la CO2, il principale agente inquinante – entro il 2050. La strategia è stata resa pubblica stamattina dal commissario

La Polonia cambierà la riforma della giustizia come richiesto dalL’Unione Europea : Il partito di governo polacco, Diritto e giustizia (PiS), ha proposto un emendamento per modificare la controversa riforma della giustizia dopo la richiesta di sospensione da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea. La riforma era stata adottata il 3 aprile 2018 ed

L’Unione Europea fornisce 12 milioni di euro a sostegno della sicurezza alimentare globale : L’Unione europea e la FAO insieme alle agenzie partner delle Nazioni Unite con sede a Roma – il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e il Programma alimentare mondiale (PAM) – hanno firmato oggi un accordo da 12 milioni di euro per il sostegno dell’UE a tre programmi progettati per affrontare diversi aspetti della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale. Gli accordi sono stati finalizzati dal ...