Pavia | fuga di monossido di carbonio a Sartirana | tre intossicati

liberoquotidiano

: #Vigevano Rapina di Natale alla sala slot, tre in fuga con il bottino - vigevanotizie : #Vigevano Rapina di Natale alla sala slot, tre in fuga con il bottino - mennuni_luca : RT @FinestreArte: L'opera del giorno - Vincenzo da Pavia, Fuga in Egitto (1530-1550 circa). Monumentale di... http://t.co/CZc4MaUSQA http:/… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Tre persone sono rimaste intossicate la notte scorsa aLomellina, in provincia di, per unadidi. Le tre persone coinvolte, si comunica dall'Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, sono state trasportate in codice giallo all'