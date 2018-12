Oscar | il nostro Dogman fuori dalla shortlist

ilgiornale

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Niente da fare, peccato.che ha incantato Cannes la scorsa primavera ed è stato premiato glieuropei solo qualche giorno fa con l'interpretazione di Marcello Fonte interrompe la sua corsa verso gli2019 nella categoria di miglior film straniero. La pellicola di Matteo Garrone, vincitrice anche di otto Nastri d'argento, è infattidei nove candidati dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Del resto, quest'anno la competizione per entrare nella top five era davvero durissima.Nella lista che sarà ulteriormente ridotta a cinque sono entrati Birds of Passage di Cristina Gallego e Ciro Guerra (Colombia), The Guilty di Gustav Moller (Danimarca), Never Look Away di Florian Henckel Von Donnersmarck (Germania), Un affare di famiglia di Hirokazu Koreeda (Giappone), Aykà di Sergei Dvortsevoy (Kazakistan), il Leone d'oro a Venezia 2018 Roma di ...