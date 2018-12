Demolizione ponte | lavori da domani

Genova - Demolizione ponte Morandi assegnata a cinque aziende : Partirà a breve la demolizione di quel che resta del ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto causando la morte di 43 persone. Il commissario straordinario, e sindaco della città, Marco Bucci tra lunedì 17 e martedì 18 dicembre firmerà il decreto di affidamento dell'appalto pubblico. I lavori saranno affidati a un gruppo di 5 aziende: Fagioli S.p.A, Fratelli Omini S.p.A, Vernazza Autogru S.R.L., Ipe ...

Demolizione del ponte - primo cantiere : L'annuncio sui lavori.

Ponte Morandi : ecco il piano di Demolizione. Ma il giudice ordina di allungare i tempi : Un sistema di gigantesche gru e strutture in acciaio per scaricare il peso del viadotto dai sostegni esistenti. E poi, in 8 – 10 passaggi, il “taglio” dei segmenti di strada rimasti in piedi che le stesse gru potranno adagiare al suolo. Il piano di demolizione del Ponte Morandi, il cui crollo parziale ha ucciso 43 persone il 14 agosto scorso, è sta...

Ponte Morandi : presentato in Procura il piano di Demolizione. Esclusa Autostrade : Repubblica Genova scrive che Bucci ha provato ad accelerare i tempi e a far arrivare il progetto di demolizione al decimo piano del Tribunale, negli uffici del gip Angela Nutini che, però, gli ha ricordato la corretta procedura penale, che prevede la consegna alla Procura: deve poi essere il Procuratore capo Francesco Cozzi a inoltrarlo al gip ed eventualmente a chiedere il dissequestro della struttura e delle aree. Il progetto di demolizione ...

Ponte Morandi - Bucci : “Autostrade fuori dalla Demolizione. Useremo l’esplosivo. Ricostruzione inizia entro fine marzo” : La demolizione del Ponte Morandi inizierà il 15 dicembre, avverrà attraverso uno smontaggio meccanico e l’uso di esplosivo. E non vedrà Autostrade tra le protagoniste dell’operazione sul viadotto crollato alla vigilia di Ferragosto, provocando 43 morti. Una volta terminato l’abbattimento, ci sarà al via alla Ricostruzione “entro la fine di marzo”. Il cronoprogramma dei lavori è stato illustrato dal sindaco di Genova ...

Ponte Morandi : oggi Bucci consegna in Procura il piano di Demolizione : Un quadro completo di chi sarà coinvolto nei cantieri anche per la ricostruzione alla fine della prossima settimana -

Demolizione e ricostruzione del ponte - la cerchia si restringe. Oggi l'incontro con i cittadini della Valpolcevera : Inutile dire che tra i più chiacchierati balzano agli onori della cronaca le imprese Salini-Impregilo e Cimolai per la ricostruzione del nuovo ponte, mentre la cordata genovese composta da Vernazza-...