Chris Pratt ha ufficializzato su Instagram la storia con Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger - ufficializzata la storia d'amore - prime foto social : Dopo mesi di rumor e paparazzate, la conferma ufficiale. Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono a tutti gli effetti una coppia. Lo stesso divo dei Guardiani della Galassia e di Jurassic World ha rotto gli indugi, pubblicando una serie di scatti della bella figlia di Arnold Schwarzenegger , che ieri ha festeggiato i 29 anni.Tra le foto , nel collage, spicca un'immagine in cui Chris bacia Katherine .prosegui la lettura Chris Pratt e ...

Chris Pratt : nuovo amore con la figlia di Schwarzenegger : Solo poche settimane fa è trapelata la notizia della separazione tra Chris Pratt e Anna Farris. I due erano sposati dal 2009 e condividono un figlio di 5 anni. Sembra però che, per l'attore dei ...

Chris Pratt ha l’approvazione di Arnold Schwarzenegger : l’incontro con il famoso papà della fidanzata : L'attore sta frequentando Katherine Schwarzenegger The post Chris Pratt ha l’approvazione di Arnold Schwarzenegger: l’incontro con il famoso papà della fidanzata appeared first on News Mtv Italia.