Giovedi 13 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - giovedì 13 dicembre 2018. A Mai dire Talk Boldi e De Sica - Ale e Franz - e Max Giusti : Stefania Scordio, Mago Forest e Greta Mauro Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Quinta Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Viva gli sposi: Il filmato di un uomo brutalmente assassinato viene inviato in contemporanea a due donne. Cosa ci sarà dietro? Alba scopre un segreto legato alla scomparsa di sua madre, mentre Carlo non riesce a digerire che Malik ...

Giovedì 13 dicembre è il compleanno di Marina Giulia Cavalli : l'attrice compie 58 anni : Giovedì 13 dicembre è il compleanno dell'attrice Marina Giulia Cavalli, tra i volti femminili più amati e apprezzati della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che compie i suoi 58 anni. Dal 2001 è entrata a far parte del cast della fiction televisiva in cui veste i panni della dottoressa Ornella Bruni, madre di Viola e Patrizio, nonché moglie del portiere Raffaele Giordano. La Cavalli, precisamente, ha esordito in Un Posto Al Sole a ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 13 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 13 dicembre 2018: Dopo aver saputo tutta la verità su Vera Viscardi (Giulia Schiavo), Elena (Valentina Pace) dovrà ora decidere da che parte stare… Valerio (Fabio Fulco) si sente tremendamente in colpa per aver condannato il suo amico Alberto Palladini (Maurizio Aiello) a un’ingiusta detenzione. Spiazzando la moglie Adele (Sara Ricci), Manlio (Paolo Maria Scalondro) decide di ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 13 dicembre - : Il freddo sta dilagando in modo deciso su tutto il Centro Nord. giovedì una perturbazione di origine atlantica porterà le prime nevicate a bassa quota e, occasionalmente, fino in pianura. Venerdì è ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 13 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 13 dicembre 2018: Emilia e Alfonso sono ora davvero liberi e così famiglia e amici festeggiano, mentre l’incaricato lascia Puente Viejo sconfitto… Isaac uccide Jesus e nasconde il cadavere; poi, in preda al senso di colpa, in un momento di debolezza fa l’amore con Antolina… Prudencio mette in scena un piano di fuga per Saul, il qual però solo all’ultimo momento scopre che ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di giovedì 13 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di giovedì 13 dicembre 2018: Nella puntata numero 69 Antonio (Giulio Corso) e Salvatore (Emanuel Caserio) incontrano un affiliato del clan Principe, scoprendo così che ottenere la libertà del padre non sarà così semplice come loro speravano… Tina (Neva Leoni) chiede alla madre Agnese (Antonella Attili) di cucire le divise natalizie DELLE Veneri… Ludovica Brancia di Montalto ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli italiani in gara giovedì 13 dicembre. Gli orari e il programma completo : Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e per i colori azzurri i due focus di giornata saranno i 200 dorso e gli 800 stile libero donne. Margherita Panziera e Simona Quadarella saranno le osservate speciali. La veneta cerca nella otto vasche del dorso la sublimazione mondiale. Dopo aver vinto l’oro agli Europei in vasca lunga a Glasgow, l’azzurra è attesa da una conferma in un contesto ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018: Tutti i personaggi della soap si interrogano su chi possa essere l’autore del tentato omicidio, visto che erano in molti ad avere un motivo per eliminare Bill Spencer (Don Diamont)… All’ospedale, Wyatt (Darin Brooks) si rivolge arrabbiato al padre incosciente… Anche Quinn (Rena Sofer) fa come Wyatt: appena resta sola con Bill (sempre in stato ...

X Factor 2018 - Conferenza stampa in diretta prima della finale di giovedì 13 dicembre : [live_placement]X Factor 12 sta per decretare il suo vincitore.prosegui la letturaX Factor 2018, Conferenza stampa in diretta prima della finale di giovedì 13 dicembre pubblicato su TVBlog.it 12 dicembre 2018 11:39.

Previsioni Meteo - attenzione a metà settimana : tanta NEVE in arrivo in pianura tra Giovedì 13 e Venerdì 14 Dicembre! : 1/22 ...

Oroscopo del giorno 13 dicembre : giovedì con Luna in Pesci e Mercurio in Sagittario : L'Oroscopo del giorno 13 dicembre è pronto a dare il via a nuove previsioni zodiacali. Alla ribalta nel panorama astrologico del momento due eventi di un certo spessore: curiosi di sapere di cosa potrebbe trattarsi? Ebbene, come anticipato nel titolo di apertura, giovedì assisteremo al cambio di settore della Luna, in transito nei Pesci e l'ingresso di Mercurio nel Sagittario. A questo punto è lecito domandarsi: quali saranno i segni più ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 594 di Una VITA di mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre 2018: Ursula ordina a Lolita di fare i nomi di chi ha organizzato insieme a lei il rogo di San Paolino, o rivelerà i suoi segreti. Antoñito estingue il debito con Arturo, ma sta per cacciarsi di nuovo nei guai; successivamente il ragazzo convince Lolita a farsi visitare da un medico piuttosto “particolare”. Victor e Maria Luisa convincono Simon a mantenere ...