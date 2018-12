Ferrari e Mercedes si contendono Mick Schumacher? La sfida per il figlio d’arte che

F1 - Vettel lancia la sfida alla Mercedes : “nel 2018 ancora lontani - ma sono motivato a vincere con la Ferrari” : Il pilota della Ferrari ha parlato nel corso della cerimonia di premiazione della FIA a San Pietroburgo, rilanciando la sfida alla Mercedes Cala il sipario sulla stagione 2018 di Formula 1, i piloti hanno partecipato oggi alla cerimonia di premiazione della FIA tenutasi a San Pietroburgo, ultimo atto di una lunga annata. Nel corso della serata Sebastian Vettel ha risposto alle domande dei giornalisti, confermando di voler vincere il ...

F1 - le parole di Wolff sul nuovo motore spaventano la Mercedes : buone notizie per la Ferrari? : Il team principal della Mercedes ha parlato in occasione di un evento organizzato da uno degli sponsor del team di Brackley, soffermandosi sul nuovo motore 2019 Non arrivano buonissime notizie dal quartier generale della Mercedes, visto che il nuovo motore che sta nascendo a Brixworth ha già subito alcune battute d’arresto. photo4/Lapresse Voci e indiscrezioni comunque da prendere con le pinze, visto che difficilmente notizie così ...

Briatore : “Alonso tornerà solo con Mercedes o Ferrari” : Fernando Alonso tornerà in F1 se sarà chiamato da Mercedes o Ferrari: questo secondo Flavio Briatore, ancora nel management dello spagnolo. “Tornerebbe se ci fosse un’offerta da Mercedes o Ferrari? Penso di sì. Non posso sapere, ma giocando di fantasia direi di sì“. I due top team sono i soli che potrebbero tentare Alonso e […] L'articolo Briatore: “Alonso tornerà solo con Mercedes o Ferrari” sembra essere il ...

F1 - Ferrari e Mercedes già a caccia di… Mick Schumacher - c’è un dettaglio che però favorisce il Cavallino : Il giovane pilota tedesco è seguito da Ferrari e Mercedes, i due top team proveranno nella prossima stagione a metterlo sotto contratto per il futuro Il futuro è nelle sue mani, la Formula 1 lo aspetta, magari addirittura nel 2020. Mick Schumacher corre veloce, vince e fa sognare con quel carattere schivo e il piede pesante. Photo4 / LaPresse Il successo nel campionato europeo di Formula 3 ha acceso definitivamente i riflettori su di lui, ...

F1 - analisi Test Abu Dhabi 2018 : da Yas Marina arrivederci alla prossima stagione - con Ferrari - Mercedes e Red Bull che hanno lavorato su strade diverse : Si sono conclusi i Test di Abu Dhabi riservati alla Formula Uno e, sostanzialmente, la stagione 2018 nel suo complesso. Le 18 ore di Test sul tracciato di Yas Marina (clicca per la cronaca della prima giornata) (clicca qui per la cronaca della seconda giornata) ci hanno regalato diversi spunti, incominciando da alcuni nuovi volti che sono saliti sulle macchine che guideranno nel 2019, passando per un lavoro davvero massiccio a livello di gomme, ...

F1 – Leclerc sorprende tutti all’esordio in Ferrari - anche Hamilton : il pilota Mercedes lo segue… su Instagram! [FOTO] : Leclerc ruba la scena nel secondo giorno dei test Pirelli ad Abu Dhabi: Lewis Hamilton decide di seguirlo su Instagram! Mercoledì di test per i piloti di F1 sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi). Le monoposto sfrecciano su quello che è stato il tracciato teatro dell’ultima gara del Mondiale che ha visto Lewis Hamilton trionfare, ancora una volta. Grande assente proprio il pilota britannico che ha comunque tenuto d’occhio la ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Mercedes dominatrice con 84 punti di vantaggio sulla Ferrari : Si conclude l’annata 2018 del Mondiale di Formula Uno e la Mercedes conquista anche l’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi. La vittoria di Lewis Hamilton consente alle Frecce d’Argento di aggiornare le statistiche e rafforzare una leadership indiscussa, valsa la quinta corona consecutiva nella graduatoria riservata ai costruttori. Seconda e terza forza di questo campionato sono la Ferrari e la Red Bull sensibilmente ...

Gp Abu Dhabi - Toto Wolff svela : “la Mercedes correrà con i fori aperti nei cerchi! La Ferrari non voleva” : Toto Wolff, team director della Mercedes, ha parlato della decisione di correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09 nel Gp di Abu Dhabi Toto Wolff, team director della Mercedes, ha affermato che ad Abu Dhabi il suo team potrebbe optare per correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09. La modifica che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, potrebbe essere inserita ad Abu Dhabi, dato che il Mondiale è ormai stato assegnato e ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 1 - Max Verstappen al comando. Mercedes e Ferrari attardate : Doppietta Red Bull nelle prove libere 1 del GP degli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, le due Lattine riescono a precedere tutti gli avversari e fanno capire di poter essere un serio pretendente per la vittoria di domenica anche se va annotato che questa sessione, corsa sotto il sole, è abbastanza interlocutoria visto che qualifiche e gara si disputeranno in prossimità del ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : la Mercedes vince il titolo - la Ferrari si arrende : La Mercedes ha conquistato il Mondiale costruttori F1 2018 e ora vanta 67 punti di vantaggio sulla Ferrari, la Red Bull è terza mentre la Renault e la Haas sono in lizza per il quarto posto. Classifica Mondiale costruttori F1 2018: SCUDERIA PUNTI Mercedes 620 Ferrari 553 Red Bull 392 Renault 115 Haas 90 McLaren 62 Force India 47 Sauber 42 Toro Rosso 33 Williams 7 Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

GP del Brasile - vince Hamilton con la Mercedes davanti a Verstappen. Sul podio Raikkonen con la Ferrari : Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le ...

