Gf Vip | incidente in diretta per Monte Si toglie i pantaloncini ma rimane senza mutande

GF Vip - incidente 'piccante' : Monte svela involontariamente il lato B : Francesco Monte trova sempre il modo per far parlare di sé, volente o nolente. Dal canna-gate ai tempi de L'isola dei famosi alla love story con Giulia Salemi, il suo nome è sempre stato al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta l'ex naufrago pugliese, attuale concorrente del Grande Fratello, si è reso involontariamente protagonista di un incidente 'a luci rosse' all'interno della casa. Si sa, vivendo 24 ore rinchiusi in una casa spiata ...

Grande Fratello Vip - tra gli inquilini scoppia il caos : incidente imbarazzante per Walter Nudo : La convivenza al’interno della Casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più pesante per gli inquilini. Ne sa qualcosa Walter Nudo che è esasperato perché non riesce a dormire per colpa dei rumori e delle risate degli altri concorrenti: “C’ho messo due ore ad addormentarmi. Ridevate, facevate casino. Ragazzi son due mesi, se la gente sta dormendo…”. Peccato che fosse proprio lui il motivo delle loro risate: “Ridevamo perché ...

ROMA - BODYGUARD DEI Vip UCCISO DA 21ENNE DROGATO E UBRIACO/ Jacopo ‘Picchio’ Bruni - la dinamica dell’incidente : ROMA, BODYGUARD dei vip morto in incidente stradale. Ultime notizie, il 45enne Jacopo Bruni travolto e UCCISO da un UBRIACO sulla Passeggiata del Gianicolo(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Incidente a Temptation Island Vip per Nicolò Ferrari : 'Fiumi di sangue ma ora sto bene' : Nicolò Ferrari ha recentemente preoccupato i suoi tanti sostenitori virtuali. L'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e donne il famoso people show pomeridiano di Maria De Filippi, il quale abbiamo conosciuto alla corte di Nilufar Addati, ha rivelato di aver avuto un brutto Incidente che gli ha causato una ferita. Il tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO] si è recentemente confidato su Instagram rispondendo ...

GIULIA SALEMI - INCIDENTE SEXY AL GRANDE FRATELLO Vip/ Dall'uscita di seno al momento hot con le Provvedi : GIULIA SALEMI fuori di seno nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip. La modella, poi, regala un momento decisamente hot mentre fa il bagno con Le Donatella.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:15:00 GMT)

Gf Vip 3 - Elia Fongaro piange parlando dell'incidente di suo padre : Non finisce di stupire al Grande Fratello Vip 3 Elia Fongaro: l'ex Velino di Striscia la notizia ha rimproverato due concorrenti del reality show che si stavano rincorrendo spruzzandosi dello sgrassatore, ricordando che suo padre ha perso un occhio in seguito a un incidente.Ha detto il ragazzo all'ormai amico Maurizio Battista:prosegui la letturaGf Vip 3, Elia Fongaro piange parlando dell'incidente di suo padre pubblicato su Gossipblog.it ...

