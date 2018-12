Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018-2019 | Mikaela Shiffrin domina la

Salto con gli sci - Classifica Coppa del Mondo maschile dopo Nizhny Tagil 2018 : Ryoyu Kobayashi al comando senza rivali : Ryoyu Kobayashi, al momento, è il grande dominatore della fase iniziale della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019: il giapponese ha un ampio margine su tutti i suoi avversari. Di seguito la Classifica completa dopo le prove di Nizhny Tagil. Classifica Coppa DEL Mondo DI Salto CON GLI SCI maschile 2018-2019 1. Ryoyu Kobayashi (JAP) 420 2. Piotr Zyla (POL) 285 3. Kamil Stoch (POL) 276 4. Johann Andre Forfang (NOR) 255 5. Stepha Leyhe ...

Salto con gli sci - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Maren Lundby perde la leadership della classifica in favore di Katharina Althaus. Lara Malsiner in top20 : La prima tappa della stagione per il Salto con gli sci femminile è andata in archivio con la vittoria della tedesca Katharina Althaus nella terza gara del weekend di Lillehammer sul Large Hill HS140. L’atleta teutonica con questo successo si è guadagnata anche la leadership della classifica generale di Coppa del Mondo al termine della prima tappa norvegese, mentre la norvegese Maren Lundby ha perso terreno a causa della ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : Jarl Magnus Riiber al comando dopo il Lillehammer Tour - Samuel Costa il migliore italiano : Il norvegese Jarl Magnus Riiber guida la Classifica generale della Coppa del Mondo di Combinata nordica con ampio margine al termine del Lillehammer Tour. Il 21enne scandinavo grazie a tre vittorie in tre gironi, balza al comando della graduatoria con 380 punti. Alle sue spalle troviamo il tedesco Eric Frenzel a 196, mentre l’austriaco Mario Seidl, dopo la vittoria a Kuusamo, scivola in terza posizione a 189. Il migliore italiano è Samuel Costa, ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Emil Iversen si prende la vetta - risale De Fabiani : La prova di cuore di Emil Iversen, che nella pursuit odierna si è fatto riprendere dal gruppo inseguitore per risparmiare energie per la volata finale, ha portato il norvegese in vetta alla Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo. Scavalcato per appena sette punti il russo Alexandre Bolshunov. Per quanto concerne gli italiani De Fabiani risale ed entra in top 20, mentre Pellegrino scivola al 15° posto. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Therese Johaug balza nettamente in vetta : Therese Johaug piglia tutto: con il successo nel Lillehammer Triple la norvegese balza in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo e scava già un bel solco con la concorrenza. La prima delle inseguitrici infatti è la svedese Ebba Andersson, che paga 91 punti, mentre l’altra svedese Charlotte Kalla addirittura è a -111. Greta Laurent e Lucia Scardoni scivolano al 30° posto con 36 punti. Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2019 : Mikaela Shiffrin prende il largo - Federica Brignone terza : Mikaela Shiffrin prende il largo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, la statunitense ora vanta 166 punti di vantaggio su Michelle Gisin dopo le due discese libere di Lake Louise mentre Federica Brignone è terza. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 389 2. Michelle Gisin (Svizzera) 233 3. Federica Brignone (Italia) 201 4. Nicole Schmidhofer (Austria) 200 5. Petra Vlhova (Slovacchia) ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019 : Max Franz balza al comando della generale : Il SuperG di Beaver Creek ha riscritto la Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, l’austriaco Max Franz balza al comando con 238 punti e ha 11 lunghezze di vantaggio su Mauro Caviezel. Di seguito le classifiche generali. Classifica generale Coppa DEL Mondo: 1. Max Franz (Austria) 238 2. Mauro Caviezel (Svizzera) 227 3. Vincent Kriechmayr (Austria) 211 4. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 197 5. Beat Feuz ...

Coppa del Mondo Combinata Nordica – Italiani a punti nella Mass Start di Lillehammer. Riiber vince e va già in fuga in Classifica generale : Italiani a punti nella Mass Start della Coppa del Mondo di Combinata Nordica: Riiber vola in classifca generale Tutti gli Italiani a punti nel giorno del ritorno della Mass Start nella Coppa del Mondo di Combinata Nordica. Il migliore degli azzurri è Alessandro Pittin, che dopo il quarto posto nella 10 km di fondo, non è perfetto nel salto e scivola in sedicesima posizione a Lillehammer, un gradino più in basso rispetto al piazzamento ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino scivola in nona posizione : Seconda tappa del Lillehammer Triple ed ecco che Didrik Toeseth irrompe nella top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci di fondo, salendo in ottava posizione con 80 punti, uno in più di Federico Pellegrino, a secco oggi e sceso dalla settima alla nona piazza. Guadagna due punti ma perde quattro posizioni Francesco De Fabiani, mentre non vanno a punti gli altri italiani impegnati in Norvegia. Classifica generale Coppa del ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tl di Ruka : Cambia piuttosto radicalmente, rispetto a ieri, la Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2018-2019. Sebbene sia sempre in testa Yulia Belorukova, le si avvicina moltissimo, con la vittoria di oggi, Therese Johaug. Di seguito le prime dieci posizioni e il posizionamento delle italiane: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 168 2. Therese Johaug (NOR) 150 3. Charlotte Kalla (SWE) 149 4. ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin rimane in fuga - scatto di Schmidhofer : Mikaela Shiffin continua a comandare in assoluta tranquillità la Classifica generale di Coppa del Mondo 2018/19 dopo la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La statunitense porta il suo margine a 144 punti su Petra Vlhova, mentre la nostra Federica Brignone rimane a 10 punti dalla terza posizione. Sale Michelle Gisin a quota 173 punti, mentre Nicole Schmidhofer centra i primi 100 punti della stagione in discesa libera. Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo maschile sci alpino : l’austriaco Kriechmayr comanda la generale. Feuz in testa in quella di discesa : La Classifica generale e di specialità dopo la discesa libera maschile da Beaver Creek Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 175 punti 2 Beat Feuz (SUI) 166 3 Mauro Caviezel (SUI) 147 4 Max Franz (AUT) 138 5 Aksel Lund Svindal (NOR) 137 6 Kjetil Jansrud (NOR) 136 7 Marcel Hirscher (AUT) 100 8 Hannes Reichelt (AUT) 99 9 Johan Clarey (FRA) 97 10 Dominik Paris (ITA) 92 Classifica Coppa DEL Mondo DI discesa ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni al 20° posto : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni nella Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo dopo la sprint odierna a tecnica libera in quel di Lillehammer: le azzurre sono al 20° posto con 36 punti nella graduatoria guidata dalla russa Yulia Belorukova, prima a quota 150. Tre svedesi, in un fazzoletto, alle sue spalle: Stina Nilsson a 110, Ida Ingemarsdotter a 107 e Charlotte Kalla a 106. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino risale in settima posizione : Con la vittoria odierna di Lillehammer, Federico Pellegrino fa un bel balzo in avanti nella Classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo: il valdostano con i 50 punti appena incamerati sale a quota 80 e si issa in settima posizione. Guida con 210 il russo Alexander Bolshunov. Muove la Classifica anche Francesco De Fabiani, che porta a casa tre punti e sale a 19, in 31ma piazza, mentre restano rispettivamente con 6 e 5 Dietmar Nockler e ...