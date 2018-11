Luigi Di Maio, la menzogna a PiazzaPulita: 'Con Matteo Salvini un ottimo rapporto umano' (Di venerdì 23 novembre 2018) Luigi Di Maio è stato ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 e ha cercato di placare le polemiche du questi ultimi giorni sul governo, pare che i rapporti con Matteo Salvini siano un pochino tesi - stando a retroscena di stampa i due parlerebbero solo tramite le loro segretarie : "Quando ci sentiamo e dobbiamo affrontare un problema, troviamo sempre una soluzione. Oltre che politico, il rapporto umano è molto buono. E quando non siamo d'accordo lo diciamo pubblicamente".



Ma sull'Europa le idee sembrano divergenti. Di Maio chiede "dialogo ad oltranza. Non ci deve essere muro contro muro, ma dialogo per spiegare le nostre ragioni". E ancora: "Lo spread ci deve preoccupare. Se resta così per troppi mesi è insostenibile". Da Di Maio la volontà di rivedere la manovra, che però da Matteo Salvini, almeno per il momento, sembra non esserci.

