A very english scandal arriva su Fox Crime arriva la miniserie con Hugh Grant sullo

A very english Scandal : su Fox Crime la miniserie con Hugh Grant : A Very English Scandal è la miniserie thriller che Fox Crime ha scelto le sue prime serate del venerdì. A partire dal 23 novembre, andrà in onda lo show firmato BBC One con protagonisti Hugh Grant e Ben Whishaw. La trama A Very English Scandal ruota attorno alla vera storia di Jeremy Thope, il deputato che ha gettato un ombra sulla politica britannica negli anni Settanta. A Very English Scandal, un amore proibito: la trama Intrighi e relazioni ...