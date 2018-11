Milano | preso lupo solitario dell' Isis

Milano : sorpreso a spacciare con pistola clandestina - arrestato : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Spacciava nei giardinetti di via Giacosa, in zona via Padova a Milano, portando con sé una pistola clandestina. Un uomo di 43 anni, e con alcuni precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga e detenzione di arma clandestina. L'uomo è stato vist

Milano - pedinato dai poliziotti sul bus : preso il baby-spacciatore della linea 91 : L'arrestato, 17 anni, trovato con un etto di hashish: poco prima di essere fermato non aveva ceduto il posto a un anziano

Milano - pedinato dai carabinieri sul bus : preso il baby-spacciatore della linea 91 : L'arrestato, 17 anni, trovato con un etto di hashish: poco prima di essere fermato non aveva ceduto il posto a un anziano

Milano - preso il badante-pusher che spacciava nella casa di un anziano di 83 anni : Aveva trasformato la casa dell"anziano signore di 83 anni, per il quale faceva da badante, come base per i suoi loschi traffici di droga. La polizia locale di Milano ha arrestato un ventenne in zona Barona, in seguito alle segnalazioni dei residenti, insospettiti per l"insolito via vai.L"operazione di cattura nel weekend, quando alcuni agenti in borghese si sono appostati nei pressi del palazzo, beccando in flagrante lo spacciatore: i poliziotti ...

Milano - furto di notte al supermercato : preso il ladro di tonno : Avvisati dalla sicurezza interna, gli agenti lo hanno preso con due borsoni pieni di scatolette di tonno sott'olio per un valore di 750 euro. Caccia al complice

Milano : è ai domiciliari ma viene sorpreso in discoteca - arrestato : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Era agli arresti domiciliari, ma non rinunciava alla movida milanese. Un 35enne, pregiudicato, finito ai domiciliari per una vicenda di furti d'auto tramite clonazione delle chiavi, è stato notato lo scorso mese di settembre in compagnia di un altro pregiudicato mentre t

Milano - cocaina e armi : preso 37enne insospettabile che viveva con i genitori : L'uomo, alle spalle un precedente per furto risalente a molti anni fa, pedinato per giorni dagli agenti: in casa aveva un chilo di cocaina, un fucile a pompa e una pistola

Milano : sorpreso con 1 - 5 chili di hashish - arrestato 'Cioccolato' : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un 27enne di origine marocchina, noto con il soprannome di 'Cioccolato', per detenzione e spaccio in via Mar Jonio a Milano. I poliziotti del Commissariato di Lorenteggio hanno sequestrato nella sua abitazione, in particolare nella camera da lett

Milano : viene sorpreso con un quintale di hashish - arrestato : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Un 31enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso in possesso di un quintale di hashish. E' accaduto a Milano. L'uomo, pluripregiudicato per reati in materia di sostanza stupefacenti, era da tempo sotto la lente degli investigato

Milano : sorpreso con marijuana e 10mila euro in casa - arrestato : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino 51enne di origine jugoslava per detenzione di droga. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio di Milano hanno fatto irruzione nell'abitazione in via Quarti abitata dall’uomo che le indagini hanno portato ad individuare quale probabile

Milano : sorpreso con mezzo chilo di shaboo - arrestato spacciatore recidivo : Milano, 6 ott. (AdnKronos) - arrestato a Milano uno spacciatore recidivo sorpreso dagli agenti della Polizia locale con quasi mezzo chilo di shaboo. Il 17enne di origine asiatica è stato trovato in viale Monte Ceneri in possesso di 484,57 grammi di shaboo, quasi 5 mila dosi, "per un valore al dettag

Milano - preso truffatore seriale : almeno 7 i casi di raggiri ad anziani : L'uomo, 33enne napoletano, agiva tra la città e l'hinterland: le truffe gli hanno fruttato almeno 25mila euro

Milano - pluripregiudicato preso dopo un inseguimento di 30 chilometri : Fermato a un posto di blocco sulla Vigevanese, è riuscito a fuggire fino in via Chiesa Rossa: l'uomo che era in auto con lui è riuscito a far perdere le proprie tracce

Milano - taxista abusivo preso per stupro : 10.45 Una giovane è stata sequestrata a Milano da un taxista abusivo, che invece di riportarla a casa dopo la discoteca l'ha costretta a seguirlo da lui a Corsico. Qui l'uomo, di nazionalità marocchina, ha violentato la ragazza. Rintracciato dai Carabinieri, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.