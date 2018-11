Fico riscrive la storia e la destra lascia l' aula | Fazioso e anti italiano

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) A Montecitorio si celebra il centenario dell'inaugurazione dell'della Camera dei deputati, capolavoro Art Nouveau firmato dal palermitano Ernesto Basile, e nell'emiciclo c'è il parterre delle ricorrenze solenni: il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente emerito Giorgio Napolitano, molti ex presidenti della Camera (dalla Boldrini a Casini, da Fini a Violante) e naturalmente l'attuale padrone di casa, il grillino Roberto.La cerimonia di ieri mattina era tanto solenne quanto evocativa, perché l'inaugurazione dell'coincise con la fine della Prima Guerra Mondiale, che vide l'Italia nel novero delle "potenze vincitrici". Ma cento anni (e due guerre mondiali, la seconda per fortuna persa dagli italiani) non sono evidentemente bastati a far smaltire gli spiriti bellici, così anche in questa circostanza scoppia la rissa. Con il drappello di parlamentari di Fratelli ...