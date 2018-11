Alberi sempreverdi | quali sono

ideegreen

(Di martedì 20 novembre 2018) Le loro foglie non cadono ed è per questo che si chiamanoverdi anche in inverno, è questo il loro “bello”, perchéperfetti per mantenere vivo e accogliente il proprio giardino o anche il proprio balcone durante la stagione in cui le temperature e le intemperie rendono impossibile la vita per molte altre piante. Non è che glinon perdano mai le foglie, le rinnovano costantemente e non tutto d’un colpo, quindi noi non ce ne accorgiamo quasi, c’è un ricambio continuo, un po’ come quei lavori cheh24 in cui diversi dipendenti fanno i turni. Anche le foglie dei nostri, fanno i turni per cadere, garantendoci una chioma verdeggiante 12 mesi su 12. C’è anche da dire che, per le loro caratteristiche, le foglie pospersistere funzionali sulla pianta per più anni, per un numero diverso a seconda della specie, ma comunque con ...