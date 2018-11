Insigne si riprende l' Italia | un anno dopo c' è luce a San Siro

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne : il Napoli pareggia 1-1.

Napoli-PSG in diretta LIVE : triplice fischio - Insigne riprende Bernat : AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA diretta TESTUALE DEL MATCH 90’+5′ Finisce la partita 61′ GOL NAPOLI! Thiago Silva sbaglia, Callejon si avventa sulla sfera e Buffon lo atterra. Dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia 45’+3′ Termina il primo tempo 45′ GOL PSG! Mbappé supera Maksimovic e lancia in gol Bernat che, seppur […] L'articolo Napoli-PSG in diretta LIVE: triplice fischio, Insigne ...