Gp Valencia | pole di Arbolino in Moto3

Moto3 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche qualifiche. Tony Arbolino si aggiudica l’ultima pole dell’anno davanti ad Atiratphuvapat e McPhee - 6° Bezzecchi - 13° Martin : Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team) è il più veloce nelle qualifiche di Moto3 del Gran Premio di Valencia 2018 e conquista una sensazionale pole position, la seconda della stagione. Il pilota italiano ha compiuto un autentico capolavoro strategico rischiando il tutto per tutto nell’ultimo run, in cui è stato uno dei pochi a montare le gomme d’asciutto in una situazione davvero al limite. Le condizioni della pista hanno influenzato ...