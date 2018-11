Civitanova Marche : lancia acido sulla ex e l'accoltella - la donna è grave : La prima aggressione in strada, poi la ex compagna dell'uomo è scappata in un ristorante, dove è stata ferita all'addome e alla schiena. L'aggressore è stato arrestato

Civitanova Marche : bimba di un mese muore in culla dopo un rigurgito di latte materno : La neonata è morta nella notte tra sabato e domenica: un paio d'ore prima la mamma le aveva fatto fare l'ultima poppata. Secondo i medici il decesso è stato causato da un rigurgito.Continua a leggere

Il vicesindaco di Civitanova Marche pubblica su Facebook insulti razzisti : Aveva gioito alla morte di Franca Rame e don Gallo, oltraggiandone la memoria. Aveva postato una foto accanto al busto del duce e risposto a un cittadino, sempre sui social, con un 'boia chi molla'. ...