Anticipazioni Il Segreto | martedì 20 novembre doppio appuntamento | torna Perez De Ayala

Anticipazioni - Il Segreto : Marcela teme di essere nuovamente tradita da Matias : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Marcela Del Molino interpretata dall'attrice spagnola Paula Ballesteros. La donna temerà che il marito possa nuovamente tradirla con Beatriz, qualora tornasse a Puente Viejo. Una preoccupazione, che aumenterà quando vedrà Isaac tra le braccia di Elsa. ...

Anticipazioni Il Segreto dal 21 al 23 novembre : Raimundo parte per una località ignota : Come vedremo nelle puntate della soap Il Segreto che saranno trasmesse su canale 5 a cavallo tra mercoledì 21 e venerdì 23 novembre, a Puente Viejo il generale Perez De Ayala seminerà agitazione e preoccupazione tra gli abitanti del paesino iberico. L’uomo sarà determinato a scoprire dove è finita Francisca Montenegro e, inoltre, non perderà occasione di punzecchiare e umiliare la povera Fe Perez. Nel frattempo, i coniugi Castaneda metteranno in ...

Anticipazioni - Il Segreto : Hipolito trova Gracia - Fernando ingannato da Maria : Le Anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 novembre, svelano che Fernando Mesia apprenderà che Maria gli ha mentito sul matrimonio con Gonzalo. Julieta, intanto, riceverà i documenti per l'annullamento delle sue nozze, mentre Hipolito e Gracia si ricongiungeranno in Svizzera. Il Segreto: Fernando tradito da Maria Elsa vedrà Antolina trattare male Consuelo, tanto da arrabbiarsi moltissimo. Julieta, ...

Il Segreto Anticipazioni : cosa succederà a METÀ DICEMBRE 2018 : Che cosa succederà nella sfortunata Puente Viejo nelle puntate de Il Segreto in onda intorno a METÀ DICEMBRE 2018? Scopriamolo insieme attraverso il nostro consueto post che ricapitola le anticipazioni principali della telenovela spagnola: Julieta e Saul tentano di fuggire Julieta (Claudia Galan) rischierà di tornare in carcere, dopo il ritrovamento di un suo fazzoletto nella fossa in cui era stato sepolto il padre Ignacio (Juan Carlos Vellido). ...

Anticipazioni Il Segreto : Marcela teme di poter essere tradita di nuovo dal marito : Nelle prossime puntate italiane della soap Il Segreto ci sarà una ventata d’aria fresca a Puente Viejo dopo l’ingresso di tre nuovi personaggi. Tutto avrà inizio quando entreranno in scena Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Antolina (Maria Lima). Le Anticipazioni ci rivelano che, a seguito dell’arrivo delle new entry, Marcela Del Molino avrà una crisi ripensando a ciò che è accaduto in passato tra suo marito Matias ...

Il segreto - Emilia non vuole più saperne di Alfonso : Anticipazioni trame dal 19 al 23 novembre : Proseguono incessantemente le vicende raccontate dalla soap opera spagnola Il segreto, le cui trame a volte oscure e spesso misteriose si dipanano nella apparentemente placida e sonnacchiosa cittadina immaginaria di Puente Viejo – che sembra appunto fin troppo tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili. La storia non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 novembre : Fe pronta a uccidere Pérez : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Pérez De Ayala provoca tutti gli abitanti di Puente Viejo, Fe reagisce ma viene fermata in tempo Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Pérez De Ayala torna a Puente Viejo in abiti civili, gettando sempre più nello sconforto gli abitanti. Il generale ha intenzione di provocare […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 novembre: Fe pronta a uccidere Pérez ...

Anticipazioni Il Segreto : scontro tra Mauricio e De Ayala - Nazaria potrebbe essere morta : Nuovo appuntamento dedicato a 'Il Segreto', il popolare sceneggiato ambientato nel piccolo borgo di Puente Viejo. Ricordiamo che la serie iberica non andrà più in onda il sabato pomeriggio per dar spazio alla nuova stagione di 'Amici di Maria De Filippi'. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la prossima settimana, svelano che il capomastro della Montenegro avrà un accesso scontro con Perez De Ayala. Quest'ultimo, ...

Il Segreto Anticipazioni 16 novembre 2018 : Puente Viejo corre in aiuto di Julieta : I cittadini di Puente Viejo vogliono aiutare Julieta e organizzano una raccolta fondi per pagarle un avvocato.

Il Segreto Anticipazioni : MATIAS CAMBIA LOOK ma Marcela… : Pensieri negativi in arrivo per Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: a sorpresa, la giovane tornerà a sentirsi “minacciata” dalla figura di Beatriz Dos Casas (Giulia Charm). Scopriamo insieme per quali ragioni la moglie di MATIAS Castañeda (Ivan Montes) avrà dei dubbi sulla sua serenità familiare… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui Elsa Laguna ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 24 novembre - l'addio di Francisca : 'Lasciatemi in pace' : Arriva un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto che vedremo in onda dal 19 al 24 novembre 2018 in prima visione assoluta su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa settimana ci saranno delle importanti novità che riguarderanno Francisca, la quale chiederà di essere lasciata in pace e soprattutto di non essere più cercata. Spoiler Il Segreto ...

Anticipazioni - Il Segreto : Raimundo trova Donna Francisca in un sanatorio : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Raimundo Ulloa, interpretato dall'attore Ramon Ibarra. Il vecchio locandiere, infatti, riuscirà a trovare il nascondiglio di Donna Francisca, scomparsa da molti mesi da Puente Viejo. Il Segreto: Donna Francisca scompare, Fernando torna a Puente Viejo A ...

Canale 5 - programmazione 17/11 : Una Vita e Il Segreto cancellati - Anticipazioni Beautiful : L'avvento di Amici è da sempre portatore di brutte notizie per i telespettatori delle soap e telenovelas in onda nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Beautiful, Una Vita e Il Segreto rischiano infatti di essere sospese o di subire variazioni di orario per lasciare spazio allo storico talent show targato Maria De Filippi. Sabato 17 novembre, Amici tornerà a fare capolino nella rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:10: cosa accadrà in ...

L’Allieva 2 - il segreto di Claudio : Anticipazioni quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...