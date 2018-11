Da un anno la mafia è alla ricerca dell' erede di Riina

Roma - il Campidoglio affida il 1° appalto per il verde pubblico dopo Mafia Capitale I tecnici : “Pochi soldi - finiranno presto” : “Ci stiamo mettendo alle spalle Mafia Capitale”. Il provvedimento è di ordinaria amministrazione. Anzi, per la sua scarsa complessità, è stato atteso fin troppo. Ma data la storia recente di Roma, rappresenta un passaggio cruciale. A pochi giorni dal quarto anniversario della deflagrazione dell’inchiesta sul ‘Mondo di Mezzo’ (la prima ondata di arresti ci fu il 4 dicembre 2014) e al termine di una procedura d’appalto durata 19 mesi, la Capitale ...

Da Violante a Bindi - tutti i big che hanno presieduto l'Antimafia : dagli impresentabili allo sport 01 agosto 2018 Ritorna l'Antimafia, ecco i 50 anni di lavoro della Commissione Da Pisano a Del Turco Altri big di partito che hanno ricoperto la carica di presidente ...

Mafia Capitale - chiesto processo per 17 : tra loro anche l'ex braccio destro di Alemanno : Quanto a Micaela Campana, comparsa davanti ai giudici nell'udienza del 17 ottobre 2016, avrebbe 'negato reiteratamente numerose circostanze della sua vita politica e personale', fra le quali 'la ...

Gli Swedish House Mafia hanno svelato il primo show del 2019 : Il primo di una lunga serie? The post Gli Swedish House Mafia hanno svelato il primo show del 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Strage via d’Amelio - pm : poliziotti accusati del depistaggio : “Hanno favorito la mafia” : Strage via d’Amelio, pm: poliziotti accusati del depistaggio: “Hanno favorito la mafia” Hanno depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio ma facendolo hanno favorito Cosa nostra. È questa la tesi della procura di Caltanissetta, che nel corso dell’udienza preliminare ha chiest l’applicazione del comma 1 dell’articolo 416 bis per il tre poliziotti accusati di concorso in calunnia per avere creato il falso pentito Vincenzo Scarantino. Si è ...