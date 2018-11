Nuu prosegue la sua avanzata | presentato il G2

laragnatelanews

(Di giovedì 15 novembre 2018) NUU Mobile, la compagnia leader nel settore degli smartphone dual sim dual standby, dotati di tutte le features di ultima generazione, ad un prezzo accessibile a chiunque, ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo modello, il G2. Un mix incredibile di design elegante e sbalorditive componenti e caratteristiche, il tutto a solo 199.99 Euro. Il G2 ha uno schermo pensato per coprire l’intera parte frontale, ed offrire una definizione FHD+ completa ed coinvolgente grazie ai suoi 5.99 pollici, che garantiscono un’esperienza praticamente cinematografica. E tutto questo, nel palmo di una mano. Per assicurare video ed immagini definite e dinamiche, il G2 mette insieme un numero di pixel con delle caratteristiche che hanno migliorato di gran lunga il contrasto, in modo da avere delle splendide immagini anche in condizioni di luminosità non ottimali. Lo schermo da 18:9 ha una qualità tale, da ...