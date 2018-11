Leo Gassmann fidanzato | la rivelazione del cantante in diretta a X Factor 2018

Leo Gassmann in Pianeti di Ultimo : la prima prova in italiano superata solo parzialmente (video) : Leo Gassmann in Pianeti di Ultimo convince solo parzialmente il pubblico e i giudici. La prima esibizione in lingua italiana del concorrente del team Under Uomini non ha sortito l'effetto sperato ma la sua performance resta comunque tra le più apprezzate della puntata. Leo Gassmann deve ancora affinare le sue competenze vocali ed interpretative, oltre ad imparare a tenere maggiormente a bada l'emozione da palcoscenico che dalla seconda strofa ...

Leo Gassmann canta James Bay a X Factor e conquista ancora i giudici : video in Hold back the river : Leo Gassmann canta James Bay nel corso del 3° Live Show di X Factor. La canzone scelta per lui dalla giudice degli Under Uomini, Mara Maionchi, è Hold back The river del cantautore inglese. Un'ambientazione particolare e il tradizionale cappello utilizzato da James Bay non mancano sul palco della X Factor Arena. Per Leo Gassmann anche questa prova è da considerarsi pienamente superata. I giudici sono dalla sua parte, nonostante il brano ...

Leo Gassmann a X Factor 12 canta Next to me degli Imagine Dragons - promosso a pieni voti (video) : Leo Gassmann a X Factor 12 nel secondo Live Show in diretta su Sky Uno il 1° novembre si cimenta con una cover in lingua inglese. La canzone che ha scelto per lui la giudice di categoria, Mara Maionchi, è Next to me degli Imagine Dragons che Leo Gassmann presenta con un tocco personale. Figlio d'arte, Leo Gassmann è tra i concorrenti più apprezzati della nuova edizione del talent show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan e ha ...

X Factor - Alessandro Gassmann parla per la prima volta del figlio Leo : “Sono fiero” : “Sono fiero di lui”. Alessandro Gassmann rompe per la prima volta il silenzio e commenta la partecipazione di suo figlio Leo a X Factor 12. Il giovane cantante è infatti fra i finalisti dell’ultima edizione del talent di Sky e, grazie al suo talento, è riuscito a superare indenne il primo Live. Mentre la finale dello show, prevista per il 13 dicembre, si avvicina, sono in tanti a puntare sulla vittoria di Leo Gassmann, che ha ...

X Factor 2018 : Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison Leo Gassmann è arrivato ai Live Show dopo aver ...

«Mazza». Leo Gassmann ha accolto le suggestioni di Mara Maionchi come avrebbe fatto un ventenne ...

