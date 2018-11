La nonna mostro | “Vai e portami i soldi” A cosa costringeva la nipotina

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 novembre 2018) Quella che vi stiamo per raccontare è la storia una ragazza quasi maggiorenne che si chiama Esmeralda. La giovane, di origini rom, avrebbe voluto studiare matematica, imparare la storia, approfondire l’arte. Questo è il sogno raccontato da Esmeralda alla, una rom, fin da quando la piccola ha avuto quattro anni. Aspirazione ridotta in frantumi proprio dall’anziana Elena Zorel, che ha obbligato, arrivando a prenderla a cinghiate, la nipote ribelle a fare l’elemosina davanti a un supermercato Conad per dieci anni, più della metà della giovane vita della piccola.A raccontare la storia di Esmeralda è stato il Corriere della sera che, insieme a il Giornale, hanno raccontato la difficile esperienza di questa ragazzina. Esmeralda “per oltre dieci anni è stata obbligata a stare davanti a un supermercato della Capitale a chiedere l’elemosina per riuscire a portare a casa un po’ di euro ...