GB | si dimette il ministro per la Brexit Dominic Raab

Brexit - si dimette il ministro per l’Irlanda del Nord : “L’accordo raggiunto non ci libera dai ceppi dell’Ue” : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il 25 novembre si terrà un vertice Ue straordinario per la Brexit, per firmare l’accordo di ritiro. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier al termine di un incontro giovedì mattina. Intanto però il governo di Theresa May perde pezzi dopo il raggiungimento dell’intesa con Bruxelles. Il ministro britannico ...

Israele - si dimette il ministro della Difesa Lieberman. Terremoto nel governo : Polemico con la decisione del governo Netanyahu di accettare il 'cessate il fuoco' con i palestinesi, che 'equivale - ha spiegato il 'falco' - ad essersi arresi al terrorismo'. Esulta Hamas: 'una ...

Israele - si dimette il ministro della Difesa Lieberman : “Cessate il fuoco è una resa al terrorismo”. Ipotesi elezioni anticipate : Il governo di Benjamin Netanyahu vacilla dopo l’ultimo colpo assestato dal falco Avigdor Lieberman. Il ministro israeliano della Difesa ha annunciato le dimissioni (che avranno valore effettivo tra 48 ore) durante una riunione con i deputati del suo partito. La notizia non potrebbe arrivare in un momento peggiore per il Primo ministro d’Israele, impegnato sul fronte Hamas, e potrebbe far capitolare il Governo, portando alle elezioni ...

Contrario al cessate il fuoco firmata con Hamas - il ministro della Difesa Lieberman si dimette : Il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, si è dimesso a sorpresa. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa all’indomani della riunione d’emergenza del gabinetto di sicurezza che ha approvato il cessate il fuoco con Hamas dopo il lancio di razzi dei giorni scorsi, nonostante l’aperta opposizione dello stesso Lieberman. «Quello ...

Gran Bretagna - si dimette il ministro dei Trasporti Jo Johnson 'La Brexit è un fallimento' : ... May è finita in un vicolo cieco: per come stanno le cose il Regno Unito 'sarà destinato o a un rapporto di vassallaggio, forse infinito, nei confronti dell'Europa, che indebolirà la nostra economia, ...

Usa - il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump. Incombe il Russiagate : «Ringraziamo il procuratore generale Jeff Sessions per il suo servizio e gli auguriamo il meglio». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato così il ministro della Giustizia Jeff Sessions, con cui da tempo era in rotta di collisione, annunciando che al suo posto andrà Matthew G. Whitaker, attuale capo dello staff dello stesso Sessi...

Matteo Salvini - il ministro si dimette da consigliere a Milano : era in carica dal 1993. Dal 2016 presente 29 volte su 160 : Matteo Salvini si è dimesso da consigliere comunale di Milano, dove era stato eletto per la prima volta nel 1993. Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le sue dimissioni dalla carica e queste sono state protocollate. Proprio nell’aula di Palazzo Marino era iniziata la sua carriera politica e lì è rimasto in carica per oltre due decenni. All’epoca, quando sindaco era Marco Formentini, aveva ...

"Non c'è una carta e che non ci sono penali. In un paese normale un ministro che mente così palesemente si dimette" : "Il Movimento 5 Stelle aveva promesso di chiuderlo, addirittura in due settimane. Lo diceva Di Battista in comizi infuocati in Puglia. Ora che sono al governo non succede niente". Così l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda in un video pubblicato su Twitter parlando del gasdotto Tap."Di Maio giustifica il suo cambiamento di idea, la sua promessa non mantenuta, inventandosi una carta e delle penali. Non è la prima ...

Francia - si dimette il ministro dell'Interno Collomb : Il presidente francese Emmanuel Macron alla fine è stato costretto ad accettare le dimissioni del suo ministro degli Interni Gerard Collomb. Il governo francese perde così un altro pezzo da novanta, ...