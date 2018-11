La nuova presidente della Commissione Diritti Umani in Senato è una leghista che sostiene

Premier League – Per la prima volta nella storia una donna al comando : Susanna Dinnage nuova presidente dal 2019 : La Premier League avrà una donna come presidente l’anno prossimo: Susanna Dinnage al comando del campionato inglese Per la prima volta nella sua storia, la Premier League inglese avrà una donna come presidente, con l’arrivo, l’anno prossimo, di Susanna Dinnage, come annunciato oggi. “Sono eccitata per la possibilità di assumere questa posizione fantastica“, ha detto la Dinnage, che sostituirà Richard Scudamore ...

Robyn Denholm è stata nominata nuova presidente di Tesla al posto di Elon Musk : Robyn Denholm, chief financial officer (CFO) della società australiana di telecomunicazioni Telstra, è stata nominata presidente della casa automobilistica Tesla in sostituzione di Elon Musk, che aveva dovuto rinunciare all’incarico dopo essere stato denunciato per truffa dalla SEC, l’ente che vigila sulla borsa

Cristiana Capotondi nuova vicepresidente Lega Pro : Cristiana Capotondi è la nuova vicepresidente della Lega Pro . L'Assemblea della Lega Pro riunita oggi a Firenze infatti, oltre ad aver nominato come nuovo presidente Francesco Ghirelli , ha eletto ...

La nuova sfida di Salvini. Video "Eleggere Presidente e magistrati" : "Sono d'accordo sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica e con l'elezione dei magistrati. Bisogna lavorarci". Cosi' Matteo Salvini dal palco di Latina rispondendo alla richiesta di una persona dal pubblico Segui su affaritaliani.it

Csm - Mattarella consegna a Ermini la delega a vicepresidente del Csm : “Con sua elezione inizia nuova pagina” : “Auguri per il suo lavoro. inizia la nuova pagina del Csm che è un organo collegiale, che porta insieme la responsabilità dei compiti che gli sono assegnati dalla Costituzione“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha consegnato a David Ermini la delega a vicepresidente del Csm. L’esponente Pd ha annunciato di aver sospeso la propria iscrizione al partito per ricoprire l’incarico ...

Debutta la nuova Bestia - la limousine del presidente degli Stati Uniti : L'Air Force One è uno dei simboli più riconoscibili della presidenza Usa, generando innumerevoli riferimenti non solo nella cultura americana, ma in tutto il mondo. Capace di rifornimento in volo, l'...

Venerdì 21 settembre : il presidente Fico nella nuova sede del Mattino al Centro direzionale : Sarà il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a intitolare a Giancarlo Siani la nuova sede del quotidiano «Il Mattino» di Napoli, che dalla storica sede di via...

Foa riproposto come presidente della vigilanza Rai e la nuova intesa tra le Coree : DALL'ITALIA La vigilanza Rai approva la risoluzione per la nomina del presidente. Il cda si riunirà la settimana prossima per il via libera definitivo alla candidatura di Marcello Foa. Forza Italia si è astenuta dalla votazione ma il portavoce Giorgio Mulé spiega che “stavolta c’è condivisione nel

L'umbra Anna Rita Fioroni - presidente di Confcommercio Professioni. La nuova Federazione nazionale rappresenta 20 mila professionisti in ... : UMWEB, Perugia. E' L'umbra Anna Rita Fioroni, già coordinatrice nazionale, la prima presidente di Confcommercio Professioni, la nuova Federazione che rappresenta in Italia 20 mila professionisti. "...

Michelle Bachelet - ONU “in Italia razzismo e violenza”/ ‘nuova Boldrini’ vs Salvini : chi è ex presidente Cile : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:12:00 GMT)

ferrovia centrale umbra : conclusi i lavori castello - ponte san giovanni. presidente marini "primo passo importante della nuova rete ... : ... ma vuole anche rispondere alle nuove e più complessive esigenze della nostra economia. Quello di cui ci stiamo occupando è un investimento stimato in circa 150 milioni di euro, 63 dei quali sono ...

nuova FIERA DEL LEVANTE - PRESIDENTE CONTE 'UN PAESE PIU' GIUSTO - FORTE E INCLUSIVO PER AIUTARE LE IMPRESE' : 'La FIERA del LEVANTE rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l'economia del nostro PAESE e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da PRESIDENTE del Consiglio e da pugliese'. È quanto ha affermato il PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri Giuseppe CONTE ...