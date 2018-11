Chicco Nalli geloso del nuovo fidanzato di Tina Cipollari | Io sarò unico e

blogo

(Di giovedì 15 novembre 2018) E' stata una lunga storia d'amore, iniziata negli studi di Uomini e Donne, coronata nel 2005 con un matrimonio terminato con una separazione circa un anno fa. Orasi guardano a distanza, con un affetto rimasto immutato da entrambe le parti ma soprattutto un sentimento che ancora non si è spento da parte dell'hair stylist che in un'intervista aTV ammette la sua gelosia per Vincenzo Ferrara ilcompagno che ora affianca l'opinionista della trasmissione di canale5: Non nego di esseredi Vincenzo ma penso sia più che naturale. Ho amato tanto, è stata la donna della mia vita e vederla andare via abbracciata ad un altro uomo mi ha provocato un tonfo al cuore. Frae Ferrara c'è stato un incontro nella quale i due hanno avuto modo di scambiarsi due parole, occasione in cuiha potuto mettere le cose in chiaro: Gli ho fatto ...