Alghero | assolti dopo 26 anni dall’inizio dell’indagine | lo Stato dovrà risarcirli

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Più di ventiseiper un’assoluzione con formula piena in primo grado. Protagonisti di questa odissera giudiziaria Salvatore Budruni, Giuseppe Ballone, Antonio Martiri e Gervasio Madeddu, tutti di. I tre, erano finiti sotto inchiesta nel 1991 per un presunto traffico di sostanze stupefacenti, con un’ipotesi della procura che contestava anche l’associazione a delinquere, sono statidal tribunale di Sassari nel novembre del 2017. A distanza di un anno da quella sentenza, la sezione staccata di Sassari della Corte d’appello di Cagliari ha stabilito che lorisarcire a ciascuno di loro 600 euro per ogni anno (circa 63mila euro complessivi). “Questo caso conferma quanta urgenza ci sia di intervenire per garantire ai processi una durata ragionevole, e che non è certo l’annullamento della prescrizione la strada perseguibile per una riforma che vada in questa ...