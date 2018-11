Disponibile la patch 3 3 alpha per Star Citizen

Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3 : nuovo aggiornamento Disponibile su PC - : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.17 Gigabyte è al momento disponibile per la versione PC mentre arriverà su console probabilmente nel corso della prossima settimana. Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità, al momento in lingua inglese. Hey Fifa Fans, The latest Title Update […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3: nuovo aggiornamento disponibile su PC, ...

Disponibile aggiornamento 6.21 di Fortnite oggi 1 novembre : note della patch - come funzionano i palloncini : oggi 1 novembre sarà Disponibile finalmente la patch 6.21 di Fortnite, che tra le altre novità introdurrà i palloncini (che in realtà vengono chiamati palloni), il cui funzionamento può essere visionato nel video a fondo articolo. Questo aggiornamento è stato rimandato di un giorno a causa di alcuni problemi tecnici. Vediamo le novità di questa patch di Fortnite nelle note da pochissimo rilasciate: il down continuerà tutta la mattinata, ma al ...

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte su PC è disponibile da oggi anche su PS4 ed Xbox One! Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di Fifa! L’ultimo aggiornamento di Fifa […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox One proviene da ...

Disponibile una nuova patch per Xenoblade Chronicles 2 e Torna- The Golden Country : Monolith ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Xenoblade Chronicles 2 e per l'espansione stand alone Xenoblade Chronicles 2: Torna- The Golden Country.Come riporta Gamingbolt, l'aggiornamento per Xenoblade Chronicles 2 è molto ridotto e non aggiunge nulla di particolarmente nuovo, la questione è diversa per Xenoblade Chronicles 2: Torna- The Golden Country, che invece vede l'introduzione di molti nuovi contenuti. Tra le novità ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento Disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà molto probabilmente Oggi, 9 ottobre, su PS4 ed Xbox One, dove intanto sono già comparse le note di rilascio, come da immagine Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4? ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento Disponibile per PC : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà prossimamente su PS4 ed Xbox One dopo che sarà completato il processo di verifica e certificazione richiesto dagli store PSN e Xbox. Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts quest’anno […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC proviene da I Migliori ...

Fortnite : Disponibile la patch 5.41 che introduce il nuovo Fortatile e l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi : Nella giornata di oggi Fortnite vede la pubblicazione della nuova patch 5.41 che introduce interessanti novità per Battaglia Reale e Salva il Mondo.Come detto in precedenza, con l'aggiornamento arriva il nuovo Fortatile leggendario: "questo nuovo consumabile crea un'enorme fortezza con la quale difenderti e respingere i nemici!".Introdotta anche l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi: "abbiamo introdotto un nuovo oggetto consumabile ...