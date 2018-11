Ginnastica | Trofeo Internazionale Combs La Ville | l’Italia si prepara | le juniores

oasport

: #ginnastica Nel weekend il Trofeo Combs la Ville, si torna subito in gara. L'Italia si prepara, le azzurrine convoc… - OA_Sport : #ginnastica Nel weekend il Trofeo Combs la Ville, si torna subito in gara. L'Italia si prepara, le azzurrine convoc… - CronacaFlegrea : #pozzuoli #bacoli #napoli -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Dopo i Mondiali 2018 diartistica che si sono conclusi lo scorso sabato a Doha, la Polvere di Magnesio torna subito in pedana. Nel weekend del 10-11 novembre, infatti, si disputerà il consuetodiLa(Francia) riservato alle. L’Italia parteciperà all’evento come da tradizione e proprio oggi è incominciato un collegiale dizione in vista dell’appuntamento: al PalAlgeco di Brescia sono impegnate tre ragazze che poi partiranno per la Francia dove cercheranno di mettersi in luce. Veronica Mandriota (Brixia), Camilla Campagnaro (Audace) e Chiara Vincenzi (Inside Wellness Gym) cercheranno di farsi onore e di conquistare un risultato di assoluto spessore. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter