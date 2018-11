Trucco al GF Vip 3 | “Abbiamo una coppia da salvare” | la frase sospetta di Jane

ilnotiziangolo

: RT @morganbarraco: Trucco al #GFVip 3: 'Abbiamo una coppia da salvare', la frase sospetta di Jane - gabridefilippo : RT @morganbarraco: Trucco al #GFVip 3: 'Abbiamo una coppia da salvare', la frase sospetta di Jane - morganbarraco : Trucco al #GFVip 3: 'Abbiamo una coppia da salvare', la frase sospetta di Jane - Clemroby98 : Make Up VIP – Hailee Steinfeld e il trucco naturale, ecco il look semplice -

(Di martedì 6 novembre 2018)al GF Vip 3? Se lo stanno chiedendo in tanti in questa notte di televoti fra il 5 ed il 6 novembre. Prima che i concorrenti vengano informati che potranno salvare due concorrenti previsti per le nomination,Alexander avvisa Stefano Sala, Benedetta Mazza e Martina Hamdy che non tutto è ancora perduto. “Abbiamo unada salvare”, dice l’attrice. Ed è lecito quindi chiederselo: svista o complotto?Alexander smaschera il piano degli autori? I concorrenti rimasti al di fuori del probabile televoto non sanno ancora che le carte in tavola possono cambiare. I tre gieffini a cui è stata regalata l’immunità da altrettanti inquilini ignari hanno il compito di decidere contro chi dovranno scontrarsi al televoto.però sembra informata anche sullo step successivo: sa che potrà salvare una delle coppie previste per la nomination, a scelta fra Martina ...