Salute | ‘Cibo intelligente’ | se gli alimenti modificano il Dna

(Di giovedì 25 ottobre 2018) In Italia l’obesità è un problema che riguarda grandi e piccini: il 19,9% degli italiani soffre di obesità ed un bambino su tre già a 11 anni è in sovrappeso. Lo spiega Francesco Trevisani, nefrologo e ricercatore del San Raffaele di Milano e membro del gruppo di ricerca Re.Me.Diet, durante l’incontro, al Pirellone di Milano, “Il cibo intelligente e la medicina nel piatto“, promosso dalla Onlus Uro.Sol in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia. Un’occasione per discutere di scienza e cucina e per ribadire che un’alimentazione equilibrata, basata sul modello mediterraneo, è in grado di assicurare un buono stato die diminuisce l’insorgere di diverse patologie. In particolare i ricercatori del gruppo Re.Me.Diet, impegnati nello studio dell’impatto epigenetico della dieta mediterranea ...