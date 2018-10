World pasta day | nel mondo è italiano un piatto di pasta su 4

World pasta Day : boom in Italia per la coltivazione di grani antichi : E’ boom in Italia per la coltivazione di grani antichi, come il Senatore Cappelli, che nel 2017-2018 ha aumentato del 400% le superfici coltivate, passando dai 1000 ettari del 2017 ai 5000 attuali, trainato dal crescente interesse per la Pasta 100% Italiana e di qualità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del World Pasta Day che si festeggia in tutto il mondo il 25 ottobre, sulla base di dati di Consorzi ...

World pasta day - Coldiretti : in Italia boom grani antichi - +400% : Roma, 24 ott., askanews, - E' boom in Italia per la coltivazione di grani antichi, come il Senatore Cappelli, che nel 2017-2018 ha aumentato del 400% le superfici coltivate, passando dai 1000 ettari ...

Domani il World pasta Day : come riconoscere la qualità - i consigli dell’esperto : Fonte importante di carboidrati complessi, la Pasta rappresenta un piatto sano e un alimento base della dieta mediterranea, modello alimentare patrimonio dell’UNESCO. Oggi la preparazione della Pasta si divide tra innovazione e tradizione, ingredienti classici e speciali, ricette gourmet e nuove esigenze alimentari. Ma come si distingue una Pasta di qualità? La qualità della Pasta è il risultato sia della qualità della materia prima che del ...

World pasta Day : addio al colapasta? La pasta risottata sta quasi soppiantando la pastasciutta : Preparare la pasta senza colapasta è ormai una abitudine anche in Italia. La cosiddetta pasta risottata sta quasi soppiantando la pastasciutta. La differenza sta nella preparazione: cottura classica in acqua bollente e poi l’aggiunta del condimento per la pastasciutta, mentre la pasta risottata è ottenuta portando la pietanza a completa cottura insieme a tutti gli altri ingredienti. Ma perché questo metodo si fa sempre più strada nelle ...

Il World pasta Day festeggia 20 anni a Dubai e guarda al futuro : Roma, 19 ott., askanews, - Il World Pasta Day compie 20 anni e celebra il ventennale proiettandosi verso il futuro e scegliendo come luogo icona Dubai, una delle capitali mondiali della ristorazione, ...

Il World pasta Day compie 20 anni : quest’anno la “capitale mondiale” sarà Dubai : Nutrire il pianeta con la Pasta è la sfida che produttori di tutto il mondo lanciano da Dubai, capitale mondiale della ristorazione dove la cucina italiana è la preferita dal 48% dei residenti. Il Governo locale consiglia di mangiare Pasta almeno una volta a settimana per sconfiggere l’obesità infantile e l’ITA lancia la “settimana della Pasta” nei ristoranti degli EAU. 15 milioni le tonnellate di Pasta consumata ogni anno nel mondo, italiano 1 ...

Il 25 ottobre è il World pasta Day : ecco consigli e ricette semplici per omaggiare la tradizione : La Pasta è il piatto iconico della cucina italiana, che l’ha resa famosa in tutto il mondo: è amata da tutti, grandi e piccini, perché in tutte le sue forme subito rimanda alla tradizione, alla cucina della mamma, al pranzo della domenica in famiglia. La Pasta è un prodotto comune a tutte le tradizioni regionali italiane. Da nord a sud, dai pizzoccheri alle trofie, dai pici alle orecchiette, dalle lasagne ai malloreddus, dalle tagliatelle ai ...