Roma Ostia | 42 arresti nell’organizzazione epigona al clan Triassi

Roma - prime tre condanne per mafia nel clan Spada di Ostia : Roma, 18 ott., askanews, - Associazione di stampo mafioso. Per questa accusa il gup del tribunale di Roma, Corrado Cappiello, ha inflitto in abbreviato tre condanne ad altrettanti esponenti del ...

Roma - clan Spada : tre condanne per associazione di stampo mafioso. È la prima volta per il gruppo attivo a Ostia : Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l’associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto. I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxi operazione che ...

Roma : Ostia - arrestato coltivatore marijuana e denunciato automobilista : Roma – Continua l’impegno da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio. In tale contesto i militari hanno arrestato una persona per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’altra persona, invece, e’ stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, a Fiumicino, ...

Roma - sgomberata casa occupata abusivamente dagli Spada a Ostia : Roma, 9 ott., askanews, - Ad Ostia, lul litorale di Roma, nuovo sgombero di un'abitazione abitata da appartenti al clan Spada. Lo sgombero è avvenuto in Via Forni, dove la famiglia di Silvano Spada, ...

Roma - sgomberata a Ostia un'altra abitazione occupata dal clan Spada. Raggi : "Nessuna tregua a illegalità" : L'annuncio della sindaca via Twitter. Nell'alloggio, vuoto al momento dell'operazione, abitavano la compagna e i figli di Silvano, attualmente in carcere. Salvini: "Presto abbatteremo villa dei Casamonica"

Ostia - testimoniò contro gli Spada : due bombe contro casa della pentita Raggi : 'Roma è al suo fianco' : Un ordigno artigianale è stato lanciato nella notte sul balcone dell'abitazione dei genitori di Tamara Ianni, la pentita che contribuì alle indagini sugli Spada che portarono all'arresto di 32 persone.

Pelonzi : dichiarazioni di Salvini su Ostia dimostrano Roma senza sindaco : Roma – “Con le dichiarazioni sull’autonomia di Ostia, Salvini dimostra che Roma non ha un sindaco, perche’ parla di questioni di esclusiva competenza del primo cittadino, a dimostrazione del fatto che la Lega fagocita il M5S e lo riduce a suo scendiletto”. Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Salvini chiede autonomia per Ostia- prosegue Pelonzi- e si proclama cosi’ ...

Roma 3 apre a Ostia Ingegneria del Mare : ANSA, - Roma, 1 OTT - apre oggi a Ostia il nuovo corso di laurea in Ingegneria del Mare dell'Università di Roma Tre, che formerà nei prossimi anni professionisti specializzati in energia rinnovabile ...

Zingaretti : Ostia - Comune separato da Roma? Cittadini hanno già votato : Roma – “La principale differenza tra noi e il governo e’ che noi apriamo le universita’ e il governo, a pochi chilometri da qui, a Fiumicino, ha definanziato l’Auditorium del mare di Fiumicino. Quindi, per cortesia, evitiamo di buttare sempre la palla in tribuna. I problemi dei Cittadini si risolvono con investimenti, con presenza di progettualita’ e invece qua c’e’ stata una brutta ...

Roma : centro di stoccaggio stupefacenti a Ostia - in manette incensurato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Colonna, dopo giorni di servizi di appostamento ed osservazione, hanno individuato un appartamento sulla via Casilina, nel comune di Montecompatri, dove un 40enne incensurato e originario di Velletri, gestiva un vero e proprio centro di stoccaggio di sostanze stupefacenti. Il blitz e’ quindi scattato nella giornata ...