Khashoggi | Trovate parti del corpo | Procura non conferma Ultime notizie

Trovate parti del corpo di Khashoggi. “I resti nel giardino della residenza del console saudita” : A riferirlo, secondo Sky News, è Dogu Perincek, leader del partito di opposizione turco Rodina, secondo cui alcune parti del corpo martoriato del giornalista sono state Trovate in un pozzo nel giardino del consolato saudita ad Istanbul. Ed Erdogan parla di "omicidio pianificato".Continua a leggere

