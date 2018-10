I genitori dei bambini autistici rispondono a Grillo | Se per far politica ha

Omicidio Manuel - ore contate per il sesto uomo. La mamma non incontra i genitori dei killer : Finora sono cinque i giovani finiti in manette con l’accusa di aver ucciso Manuel Careddu, 18enne di Macomer che risultava scomparso da settimane. Ma almeno un’altra persona avrebbe assistito al delitto o almeno mentre seppellivano il cadavere. Le intercettazioni rivelano infatti un dialogo in cui un'altra persona viene messa al corrente dell'Omicidio.Continua a leggere

Meghan Markle : «Anche io e Harry nel club dei genitori» : Meghan Markle, il primo impegno ufficiale dall'annuncio della gravidanza

Al via la campagna dei pediatri di famiglia : obiettivo educare i genitori e i bambini all’uso corretto degli antibiotici : educare i genitori e i bambini all’uso corretto degli antibiotici. E’ questo il principale obiettivo della nuova campagna I Consigli di Mio, Mia e Meo. L’iniziativa è promossa, su tutto il territorio nazionale, dalla Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP). Viene presentata oggi in occasione della prima giornata del XII Congresso Nazionale Scientifico della FIMP dal titolo Tutti i bambini…un unico stivale! Fino a sabato Riva del Garda ...

Tre agenti salvano una neonata che stava per soffocare : il gesto bellissimo dei genitori : L'intervento provvidenziale dei tre agenti ha salvato la vita alla loro bambina: così i genitori hanno voluto ringraziare...

Giulia Salemi/ In lacrime per la separazione dei genitori - la placa Francesco Monte (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi racconta a Martina Hamdy la separazione dei suoi genitori. Un evento che le ha portato molte sofferenze. A placare il suo pianto Francesco Monte(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:10:00 GMT)

Giulia Salemi in lacrime/ Il rapporto dei genitori dopo il divorzio : “C’è disprezzo!” (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi, il pubblico fa il conto alla rovescia per capire quando scoppierà l'amore con Francesco Monte. Tra i due è sicuramente già scoppieto un feeling. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:50:00 GMT)

La casa degli orrori. Muore a 19 mesi per una follia dei genitori : cosa era costretta a fare : Ellie-May Minshull-Coyle viveva con sua madre 19enne e il compagno di un anno più grande in una casa di Preston, in Regno Unito, insieme al loro coinquilino. I due uomini avevano ideato quella “gabbia” per fare in modo che la bimba “riuscisse a dormire correttamente” hanno poi spiegato gli imputati, che ora devono rispondere di omicidio colposo. Una bambina di 19 mesi è morto dopo essere stato costretta a dormire a faccia in giù in un ...

Regeni - la lettera dei genitori al presidente della Repubblica : “32 mesi senza verità - non possiamo fermarci” : “Sono trentadue mesi da quando il corpo di nostro figlio è stato fatto ritrovare barbaramente assassinato al Cairo. Sapesse quanto dolore e quanta fatica ci accompagnano da allora. Nulla è stato più uguale a prima”. Così Paola e Claudio Regeni, in una lettera rivolta al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che li ha ricevuti il 3 ottobre. Il testo è stato pubblicato oggi da Repubblica. Poco più di un mese fa Luigi Di Maio si è recato ...

La lettera dei genitori di Regeni : “Nessuno ce lo ridarà - ma diteci la verità sulla sua morte” : I genitori del ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016 hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella al quale hanno consegnato una lettera con la richiesta di fatti concreti per la ricerca della verità sulla scomparsa del 28enne.Continua a leggere

Scuola : a Cagliari i colloqui dei genitori con gli studenti si pagano 3 euro : In una Scuola della provincia di Cagliari i genitori degli studenti possono pagare 3 euro all'anno per garantirsi la possibilità di saltare la fila durante i colloqui con gli insegnanti.Continua a leggere

Bomba artigianale in casa dei genitori della pentita che fece arrestare gli Spada : Roma, 3 ott., askanews, - Gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia attendono una prima informativa dalla polizia giudiziaria in relazione all'ordigno rudimentale lanciato sul balcone dei ...

Salvini a Napoli - applausi e proteste/ Ultime notizie : “Via la patria potestà ai genitori dei baby camorristi” : Salvini a Napoli, Ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Salvini a Napoli : "Via la patria potestà ai genitori dei baby camorristi" : La visita tra applausi e proteste. Il ministro dell'Interno promette "il pugno duro" su immigrazione e sicurezza. "In città 100 uomini delle forze dell'ordine in più entro fine anno"

XIV Municipio. Cecera (PD) : trasporto scolastico - vittoria dei genitori : XIV Municipio. Cecera (PD): trasporto scolastico, riapertura delle domande vittoria dei genitori. “Dopo le proteste dei genitori degli alunni esclusi dal servizio di trasporto scolastico – commenta in una nota il consigliere PD del XIV municipio – questa mattina il dipartimento servizi educativi comunica che “è emersa la possibilità di procedere all’accoglimento della richiesta dei cittadini di usufruire del ...