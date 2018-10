NBA | Rajon Rondo e Chris Paul si odiano già da un bel po' | il faccia a faccia del 2009

NBA – Il sogno di Rajon Rondo : “voglio essere il primo a vincere un anello con Celtics e Lakers” : Rajon Rondo è davvero carico in vista dell’inizio della regular season: il playmaker dei Lakers pronto a vincere l’anello, firmando una storica accoppiata di trofei fra Boston e Los Angeles La regular season NBA è ormai alle porte e Rajon Rondo, neo playmaker dei Los Angeles Lakers, si approccia con fiducia al nuovo campionato che sta per iniziare. Il regista arrivato, da svincolato, dopo un’esperiena ai Pelicans, ha in ...