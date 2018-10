Confartigianato Marche | l' autotrasporto rischia di esplodere | gasolio alle stelle

marchenotizie.info

: RT @markmax59: Relazione del Presidente #confartigianato #marche Mazzarella al convegno #unicam #camerino sul #sismamarche @ConfartMarche h… - ConfartMarche : RT @markmax59: Relazione del Presidente #confartigianato #marche Mazzarella al convegno #unicam #camerino sul #sismamarche @ConfartMarche h… - soniapa1970 : RT @markmax59: Relazione del Presidente #confartigianato #marche Mazzarella al convegno #unicam #camerino sul #sismamarche @ConfartMarche h… - markmax59 : Relazione del Presidente #confartigianato #marche Mazzarella al convegno #unicam #camerino sul #sismamarche… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) ... denuncia la continua crescita del prezzo delche sta mettendo in ginocchio l'economia trasportistica. Non solo ma c'è il rischio, se non