Che tempo che fa | Fabio Fazio invita Mimmo Lucano | l' inquietante sospetto sul suo vero

Meteo weekend : sabato sole - domenica nuvole e qualChe pioggia. E da lunedì torna il maltempo : Fine settimane abbastanza soleggiato e mite ma, la perturbazione che ci raggiungerà domenica sera, sarà accompagnata da un impulso di aria più fredda: il calo termico sarà sensibile ad inizio settimana specialmente a Sud e sulla Sicilia in particolare.Continua a leggere

MotoGp – Il sesto tempo di Marquez e la promessa di Miller - Dovizioso sincero : “Marc attacCherà! L’aiuto di Jack? Ben venga” : Le parole di Andrea Dovizioso dopo la pole position del Gp del Giappone, il ducatista non si monta la testa: il forlviese consapevole del buon passo di Marc Marquez, che domani in gara non starà di certo a guardare Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale pole position in Giappone, a casa della Honda. Il forlivese della Ducati ha chiuso le qualifiche di Motegi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle un ottimo Zarco e ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2018 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez per la pole : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone quartultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi si prospetta un time-attack molto interessante con Marc Marquez e Andrea Dovizioso pronti a confrontarsi per centrare la pole. Lo spagnolo della Honda vuol festeggiare l’iride in questo round, nel weekend di casa della propria squadra. E allora le motivazioni per far bene da parte ...

Fabio Fazio invita Mimmo Lucano a Che tempo che fa : la Lega si ribella/ Polemica sul Sindaco di Riace : Fabio Fazio ha invitato Mimmo Lucano a Che tempo che fa. La Lega Nord si è ribellata con un comunicato ufficiale, non si fermano dunque le polemiche sul Sindaco di Riace.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:29:00 GMT)

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il ritorno dell'incubo : perché Gianni Morandi lo può ancora distruggere : Il mare con le sue onde porta misteri, amori, segreti. E a Carloforte il mare, stavolta, sembra davvero tempestoso e promette... Cosa promette lo si vedrà da domenica 21 ottobre in prima serata su ...

Maltempo Sicilia - i racconti : “Abbiamo avuto paura di morire”. Travolti anChe i mezzi dei pompieri : Automobilisti Travolti dalla furia dell’acqua. Situazione particolarmente difficile a causa dei molti allagamenti in particolare nelle zone di Catania e Siracusa. Un pensionato, si è salvato per miracolo da solo, uscendo dalla sua vettura e fuggendo via a nuoto. Regione pronta a riconoscere lo stato di calamità.Continua a leggere

Festa del Cinema di Roma - Cate BlanChett è una strega viola in Il mistero della casa del tempo : “Da piccola ero ossessionata dai film horror” : “Perché non usare la magia per cambiarci quando possiamo diventare persone migliori?”. E naturalmente la divina Cate Blanchett non si riferisce alla chirurgia plastica (da cui non è contaminata..) bensì alla vera magia, quella che “risiede dentro di noi e ci permette di compiere gesti oltre le nostre possibilità”. Imperturbabilmente splendida, l’attrice australiana è finalmente approdata alla Festa del Cinema di Roma dove è accolta come merita: ...

L'angoscia per quel Che siamo diventati. Quattro letture del tempo presente : Dover eravate tutti quando una buona parte d'Italia gridava, soffriva, finiva in solitudine, senza lavoro, senza dignità, senza rispetto e aumentava la rabbia, l'implosione, la disillusione, la disperazione, L'angoscia per sé, per gli altri, per il futuro, senza orizzonti.La domanda cresce impetuosa leggendo e rileggendo, tornando su alcuni punti anche fortemente significativi a spiegare il mondo in cui viviamo, l'Italia e fuori, ...