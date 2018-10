Una Luna artificiale per illuminare il cielo notturno e le strade della Cina

X Factor 2018 - Home Visit/ Diretta e concorrenti live show : LUna - Martina e Sherol con Manuel Agnelli : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei live show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:01:00 GMT)

X FACTOR 2018 - HOME VISIT/ Diretta e concorrenti live show : LUna e Ilaria provano a convincere Agnelli : HOME VISIT X FACTOR 2018: i 12 concorrenti dei live show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:38:00 GMT)

Tutto il mondo col naso all'insù per la Notte della LUna : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Tutto il mondo star con il naso all'ins per la Notte della Luna: la sera del 20 ottobre torna l'iniziativa "International Observe the Moon Night", InOMN,, inaugurata nel 2010 ...

Arriva la “Notte della LUna” : milioni di occhi puntati sul nostro satellite per un appuntamento imperdibile : milioni di occhi, in tutto il mondo, saranno puntati al cielo il 20 ottobre 2018, la “Notte della Luna” “InOMN”, o “International Observe the Moon Night”): si tratta di un appuntamento annuale dedicato all’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa targata NASA che coinvolge, a livello mondiale, istituzioni, ricercatori e appassionati per ...

Notte Internazionale della LUna 2018 : lo spettacolo spaziale in diretta streaming : Il prossimo 20 ottobre si celebrerà in tutto il mondo l’International Observe the Moon Night: ecco tutte le informazioni per...

Leonardo Parmeggiani/ Video - volerà sulla lUna con Mara Maionchi? (X Factor 2018) : Leonardo Parmeggiani è uno dei cinque Under Uomini che Mara Maionchi porterà agli Home Visiti per scegliere il terzetto da presentare ai Live. Il ragazzo supererà la prova?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:40:00 GMT)

LUna Melis - chi è?/ Video - la ragazza ha stravolto le aspettative di Manuel Agnelli (Home Visit - X Factor 12) : Luna Melis, Video: questa giovane ragazza è riuscita letteralmente a stravolgere le aspettative di Manuel Agnelli dimostrando grande personalità e voglia di regalare sorrisi. (X Factor 12)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:36:00 GMT)

Astronomia : evoluzione dell’Universo - preziosi indizi dalla LUna : Un team composto dall’’International Center for Radio Astronomy Research (Icrar) e dall’Arc Center of Excellence di All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (Astro 3D) ha osservato la Luna con il radiotelescopio Murchison Widefield Array per tentare di rilevare il debole segnale prodotto dagli atomi di idrogeno quando l’Universo si era appena formato. Gli astronomi ritengono che rilevare questo tenue segnale radio possa aiutare a verificare la ...

Nadia Toffa : “Sono gonfia come Una lUna”. La ‘Iena’ parla del cancro : Nadia Toffa non sta ancora bene. L’ultimo post su Instagram spaventa i fan. La giornalista, sotto a uno degli ultimi post condiviso sul suo profilo Instagram, rispondendo ai fan, ha rivelato di non essere guarita. Di essere ancora in terapia. È un momento molto difficile per Nadia Toffa che, come ha fatto sapere lei stessa, non riesce a “vedere il bicchiere mezzo pieno”. Ha aggiunto poi: “Non è detto che vinca, ma non mollo”. La Toffa non ha mai ...

Nadia Toffa risponde ad alcuni fan : “Per le cure sono gonfia come Una Luna piena. Non è detto che vinca - ma non mollo” : Nadia Toffa continua la sua lotta contro il cancro. È un momento particolarmente delicato per la conduttrice de Le Iene, che condivide L'articolo Nadia Toffa risponde ad alcuni fan: “Per le cure sono gonfia come una luna piena. Non è detto che vinca, ma non mollo” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La Nasa ha nascosto per oltre 40 anni un misterioso messaggio dal lato oscuro della LUna : Il misterioso messaggio dal lato oscuro della Luna nascosto dalla Nasa per 40 anni La Nasa ha nascosto volontariamente strani e misteriosi messaggi ultraterrena captati dalla Missione Apollo 10 che fu la quarta missione con equipaggio del programma Apollo e la prima missione dalla piattaforma di lancio 39B del John F. Kennedy Space Center. La missione includeva il secondo equipaggio ad ...

Grazie alle tecnologie ray tracing in tempo reale dell'ultima architettura GPU Turing di NVIDIA è stato possibile ricreare lo sbarco sulla lUna : Quattro anni fa NVIDIA aveva utilizzato le sue GPU per sfatare il mito che l'Apollo 11 non fosse realmente atterrato sulla luna, mentre oggi, con l'evoluzione delle sue stesse tecnologie, è davvero possibile ricreare con facilità i momenti dello sbarco.Infatti, a quasi mezzo secolo di distanza dal giorno in cui Neil Armstrong mise per primo il suo piede sulla luna, Grazie alle tecnologie ray tracing in tempo reale dell'ultima architettura GPU ...

Don Eyles - l'hippie che inventò il codice per le missioni Apollo : 'Noi sulla LUna con un computer senza memoria' : 'No, a essere sinceri non ci si pensava, era più forte l'entusiasmo di avventurarsi in quel mondo ignoto'. Lei, lunghi capelli e baffi biondi, jeans scampanati, occhialetti alla Lennon, ha dovuto ...

Chando Erik LUna - chi è?/ Fidanzato 29enne di Grecia Colmenares "mai visto Una telenovela" (Domenica Live) : Chando Erik Luna è rimasto folgorato un anno fa dalla bellezza di Grecia Colmenares, che oggi sarà ospite di Domenica Live. Tra i due ci sono 26 anni di differenza(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:56:00 GMT)