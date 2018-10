Trapani | via ai corsi e alle iniziative al centro di cultura gastronomica Nuara

ESPLODE CHIAVETTA USB INVIATA AD AVVOCATO : POLIZIOTTO FERITO/ Trapani ultime notizie - Musumeci "condanno atto" : Trapani, CHIAVETTA usb esplosiva INVIATA ad un'avvocata. ultime notizie: POLIZIOTTO perde tre dita dopo aver inserito il dispositivo nel computer per controllarla(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Trapani - inviata chiavetta Usb esplosiva a un'avvocatessa : ferito poliziotto : La penalista ha ricevuto la chiavetta in una strana lettera. Insospettitasi, ha consegnato alla polizia il pacchetto

Trapani - chiavetta esplosiva inviata a un'avvocata : un poliziotto perde tre dita : L'ordigno era stato fatto recapitare a una legale trapanese, che insospettito lo aveva consegnato alle forze dell'ordine

Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Trapani : al via Cous Cous Fest - 10 giorni tra sfide in cucina e spettacoli (2) : (AdnKronos) - Al via da venerdì anche gli assaggi alle Case del Cous Cous, i tradizionali punti di degustazione aperti tutti i giorni non stop dalle 12 alle 24 e dislocati in tutto il paese, di cui 4 sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Carne, pesce, verdure, ricette esotiche e tradizionali, compresa

