Milan | Yonghong Li non onora un altro debito Ritirato il passaporto in Cina

Un tribunale cinese ha ordinato la confisca del passaporto a Yonghong Li - ex proprietario del Milan : Il tribunale della provincia di Hubei ha ordinato la confisca del passaporto cinese all’investitore Yonghong Li, proprietario e presidente del Milan fino allo scorso luglio, mese in cui perse le sue quote di maggioranza per gravi inadempienze fiscali. A Yonghong The post Un tribunale cinese ha ordinato la confisca del passaporto a Yonghong Li, ex proprietario del Milan appeared first on Il Post.

Milan - altri problemi economici per Yonghong Li : non può lasciare la Cina : Nuovi problemi per l’ex proprietario del Milan Yonghong Li. L’impossibilità di rimborsare il debito con il fondo Elliott gli ha fatto perdere la proprietà del club rossonero, mentre adesso Li è stato messo sotto accusa in Cina per un altro prestito non onorato. Stando ai media cinesi, il Tribunale intermedio del popolo di Jingzhou ha emesso un ordine restrittivo ritirando il passaporto all’uomo d’affari di Hong ...

Milan : Yonghong Li - Fassone e il miraggio dei ricavi dalla Cina : Il business plan prevedeva 90 milioni di ricavi da Milan China, che ha invece chiuso il 2018 con proventi per 606 mila euro L'articolo Milan: Yonghong Li, Fassone e il miraggio dei ricavi dalla Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - riecco Yonghong Li : Teamway lo cerca per un prestito mai estinto : La società di Hong Kong è sulle tracce dell'ex presidente del Milan, che non ha mai estinto un prestito da 8,3 milioni di dollari erogato ad agosto 2017. L'articolo Milan, riecco Yonghong Li: Teamway lo cerca per un prestito mai estinto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Squinzi sul Milan : 'Gattuso mi piace molto. Yonghong Li? Situazione strana fin dall'inizio' : Il presidente del Sassuolo , Giorgio Squinzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche del suo amato Milan di cui è un grande tifoso: 'Gattuso mi piace moltissimo. E sta dimostrando che non è solo grinta . I cinesi? Era una Situazione molto strana fin dall'inizio, quelli ...