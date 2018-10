FIFA 19 | come ricreare la tattica di Sarri

FIFA 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 8° card disponibile : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i premi di ottobre! 8° ...

FUT Division Rivals : cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di FIFA 19. : Fut Division Rivals è la nuova modalità competitiva di FIFA 19 che va essenzialmente a sostituire quelle che erano le Divisioni online. Si tratta di una competizione settimanale online che, per certi versi, ricorda quelle che sono le Squad Battles, introdotte per la prima volta lo scorso anno. In questa guida cercheremo di illustrare quelle […] L'articolo FUT Division Rivals: cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di ...

FIFA 19 : attivata la SBC della Liga BancomerMX messicana! : EA Sports ha attivato nella notte fra il 9 ed il 10 ottobre su Fifa 19 Ultimate Team la sfida creazione rosa del campionato messicano, la Liga BancomerMX Quest’anno, ricordiamo,ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick […] L'articolo Fifa 19: attivata la SBC della Liga BancomerMX messicana! proviene da I Migliori di Fifa.

ePremier League - il vero campionato inglese si gioca su FIFA19 : cos'è e come funziona : In grafica le tre fasi del torneo , foto premierLeague.com, Video curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video

Prince of FIFA : rivoluzione global series - ecco come si affronteranno i pro : Giancarlo 'Gianky09' Casati , Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

FIFA 19 Ultimate Team Guida : Come guadagnare crediti rapidamente : FIFA 19 è ufficialmente disponibile nei negozi e sugli store digitali Xbox One, PS4, PC e Switch. Prima del lancio EA ha reso disponibile le applicazioni Web e Mobile, permettendo ai giocatori di accumulare un certo numero di crediti da spendere in gioco. Quest’oggi vogliamo illustrarvi i migliori metodi per fare più crediti possibili in FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19: Come fare crediti in Ultimate Team La prima ...

FIFA 19 Pack Opening : come capire se è walkout! : Con la scadenza, alle ore 15 del 12 settembre, del cosiddetto embargo, tutti gli Youtuber e gli influencer che erano presenti al “Capture Event” di Berlino hanno avuto modo di pubblicare i video registrati la scorsa settimana. In questo, di Nicolò “Insa Mirra”, vedremo la nuova animazione relativi ai Pack Opening di Fifa 19 e […] L'articolo Fifa 19 Pack Opening: come capire se è walkout! proviene da I Migliori di ...