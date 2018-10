Bruce Springsteen da giovane

Bruce Springsteen - in mostra le foto dei suoi esordi : La nascita di un mito, gli esordi di una leggenda, l’alba di una storia destinata a segnare per sempre il panorama musicale a stelle e strisce. Si intitola “Bruce Springsteen. Further up the road. The photography of Frank Stefanko” la mostra allestita dalla galleria Ono arte contemporanea di Bologna, che attraverso gli scatti di Frank Stefanko intende ripercorrere i primi anni di carriera di uno dei cantautori più iconici del rock americano. Sua ...