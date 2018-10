Tiberio Timperi | il bruttissimo ricordo | ' Emilio Fede mi fece mobbing | quasi ci

Tiberio Timperi / "Io ed Emilio Fede venimmo quasi alle mani! E sulla bestemmia pronunciata in Rai..." : TIBERIO TIMPERI, intervistato da Libero Quotidiano, ricorda le tensioni con Emilio Fede, con il quale venne quasi alle mani. E sulla bestemmia che pronunciò a Unomattina in famiglia...(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:59:00 GMT)

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi prova a chiarire : “Tensioni tra me e Francesca Fialdini? Forse a qualcuno dà fastidio che il programma va bene” : Dopo più di un mese dal debutto della nuova Vita in Diretta il rapporto tra Francesca Fialdini e la new entry Tiberio Timperi continua a suscitare interesse. Tra fuorionda, frecciatine e retroscena l’argomento è tornato di moda. “Il copione fa schifo” aveva sbottato lei, “Hai preso 29 all’esame perché eri raccomandata?”, aveva colpito lui. Dagospia ha raccontato di un clima teso dietro le quinte, altre testate ...

La vita in diretta - l'inviata attraversa col rosso e Tiberio Timperi si infuria : finisce malissimo : l'inviata, però, risponde e spiega - riferendosi ai recenti fatti di cronaca con pedoni morti travolti da autobus - di averlo fatto proprio per spiegare quanto possa essere pericoloso. Spiegazione ...

Tiberio Timperi : 'Con Francesca Fialdini mai una lite - forse diamo fastidio' : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini alla Vita in Diretta assicurano in avvio di puntata di non aver mai avuto alcun dissidio, che non è vero che litighino spesso o che, come è stato scritto da più ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini stupiscono tutti. L'annuncio in diretta Tv - IL VIDEO : Scoppia la pace tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini alla Vita in diretta . Anzi, i due - proprio in avvia di puntata - assicurano davanti alle telecamere di non aver mai avuto alcun dissidio, che ...

La vita in diretta - Dago-bomba su Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : 'Minimi termini' - chi rischia : 'Ridotto ai minimi termini'. Così Dagospia definisce il rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi , la nuova coppia di conduttori della vita in diretta , storico programma di Raiuno . Insieme ...

INGRID MUCCITELLI/ Il passaggio da Tiberio Timperi a Luca Rosini al timone di Uno Mattina (I soliti ignoti) : INGRID MUCCITELLI, è la popolare conduttrice di Uno Mattina in Famiglia la protagonista Vip de I soliti ignoti nella puntata di stasera: l'amore per Mauro Masi.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 23:10:00 GMT)

'La vita in diretta' - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si separano? Pronta la decisione della Rai : Sarà stata la scelta giusta rimpiazzare Marco Liorni con Tiberio Timperi e metterlo al fianco di Francesca Fialdini a La vita in diretta ? Lo scetticismo nei confronti della coppia di conduttori ...