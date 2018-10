Pensioni | quota 100 | penalizzazione fino al 25 per cento sull' assegno

Blastingnews

: Via libera alla manovra. Lega: Intesa su dl fiscale. Pensioni, quota 100 da febbraio'. - Agenzia_Ansa : Via libera alla manovra. Lega: Intesa su dl fiscale. Pensioni, quota 100 da febbraio'. - LegaSalvini : ++ VIA LA FORNERO, ARRIVANO LA PACE FISCALE E QUOTA 100! ++ - LegaSalvini : ?? VIA LA LEGGE FORNERO, ARRIVA QUOTA 100! -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Uno studio di Progetica (società indipendente di consulenza) sul Corriere della Sera ha posto l'acdell'previdenziale per chi sceglierà di andare in pensione con100, la misura previdenziale scelta dall'esecutivo per concedere la pensione anticipata a 62 anni con 38 di contributi. A fronte di un'uscitaa 5 anni e sei mesi prima rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio 2019), l'previdenziale subirà una decurtazione del 25 per. A conti fatti, Progetica calcola che per ogni anno di anticipo il lavoratore perda il 5 perdell'importo della sua pensione.100 paragonabile a quella di Opzione Donna Il taglio del 25 pera pensione destinato a chi sceglie di andare in prepensionamento all'età di 62 anni è paragonabile a quello subito dalle lavoratrici che ...