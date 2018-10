La mamma di Giulia Salemi rimprovera Monte al Gf Vip | “Ti chiedo di rispettarla”

FRANCESCO MONTE/ Tranquillizza la mamma di Giulia Salemi : "Non la amo - è una conoscenza" (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE: nuove tensioni con Giulia Salemi. Il continuo tira e molla tra i due concorrenti rischia di stufare i fan del reality (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Fariba Tehrani - la mamma di Giulia Salemi/ Incontra Francesco Monte : “Rispettala” (Grande Fratello Vip) : Fariba Tehrani entra nella casa del Grande Fratello Vip: la mamma di Giulia Salemi farà una sorpresa alla figlia, che intanto ha parlato di lei anche con (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:01:00 GMT)

LE DONATELLA - GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ mamma Monica : "Dopo Fabrizio Corona non la vedevo ridere da tre anni” : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:44:00 GMT)

FARIBA TEHRANI ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP/ mamma Giulia Salemi : confronto con Francesco Monte? : FARIBA TEHRANI ENTRA NELLA CASA del GRANDE FRATELLO Vip: la Mamma di Giulia Salemi farà una sorpresa alla figlia, che intanto ha parlato di lei anche con (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:37:00 GMT)

“Ridivento mamma”. Giulia De Lellis e la sorella Veronica su Instagram : l’annuncio social : Fiocco rosa anche se indiretto in quel di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis, ha annunciato la lieta notizia sui suoi account Instagram. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, la giovane ha deciso di rimanere a Verona, città che ama, ma ogni volta che può raggiunge la sua Roma per stare con la famiglia. Ebbene, con tanto di nipotina Matilde in braccio, la concorrente della ...

Isola dei Famosi 2019 : la mamma di Giulia Salemi nel cast : Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione Da poche settimane è iniziato il Grande Fratello Vip. E tra i concorrenti ha fatto subito molto discutere i tanti telespettatori del reality show vip condotto da Ilary Blasi Giulia Salemi, la quale si è avvicinata molto in questi giorni all’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Francesco Monte. Tuttavia, proprio in queste ore, i due ...

“Assetati. Giulia e Francesco…”. La confessione hot di mamma Salemi. Tutto in diretta davanti a Federica Panicucci : Quello che non vedremo mai, almeno tra Giulia Salemi e Francesco Monte, è un po’ di sano sesso televisivo (quello da armadio, per intenderci). A confermarlo è Fariba, la mamma di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip, che a Mattino 5 non ha solo detto che Andrea Iannone ha fatto la corte a Giulia. Ma scendendo nel dettaglio, Fariba ha rivelato in diretta, in modo abbastanza esplicito, che sua figlia essendo persiana non va con ...

Grande Fratello Vip - la Salemi e l’ex di Belen : la mamma di Giulia parla del flirt tra Iannone e la figlia : La mamma di Giulia Salemi parla del corteggiamento di Iannone nei confronti della figlia, ecco i retroscena della vita sentimentale della bellissima persiana della casa del Grande Fratello Vip La mamma di Giulia Salemi parla del flirt che tempo fa ci fu tra la figlia, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Fariba ha confessato, questa mattina in diretta a ‘Mattino ...

Mattino Cinque - la mamma di Giulia Salemi : «Mia figlia essendo persiana non la dà via subito». E paragona il salotto della Panicucci a quello della D’Urso : Mattino Cinque, Fariba Mohammad Tehrani Paese che vai, usanza che trovi? Così sembra pensarla Fariba Mohammad Therani, la madre di Giulia Salemi. Intervenuta in difesa della figlia nella puntata odierna di Mattino Cinque, la concorrente della quarta edizione di Pechino Express si è lasciata andare ad alcuni commenti “curiosi” sulle gesta amorose della sua Giulia. Oltre a sostenere che la Salemi non inizierebbe mai una liaison con ...

Giulia Salemi e Iannone - parla mamma Fariba : l’imbarazzante rivelazione : Giulia Salemi e Andrea Iannone: la mamma della gieffina spiega cos’è accaduto tra loro Continuano i gossip sulla vita sentimentale di Giulia Salemi, che sembra aver conosciuto anche Andrea Iannone. Secondo quanto racconta la madre Fariba, i due stavano per iniziare una relazione. A Mattino 5 la donna ha confermato, di fronte a Federica Panicucci […] L'articolo Giulia Salemi e Iannone, parla mamma Fariba: l’imbarazzante ...

GF Vip - parla la mamma di Giulia Salemi : “È sempre stata innamorata di Monte” : Giulia Salemi è innamorata di Francesco Monte. A svelarlo è la madre della modella, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. “Giulia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia – ha svelato Fariba Tehrani, la mamma dell’influencer -, ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua ...

GF Vip - la mamma di Giulia vuota il sacco : "E' sempre stata innamorata di Monte - ma Cecilia..." : Intervistata dal settimanale 'Spy'; Fariba Terhani commenta la complicità tra la figlia e l'ex tronista: "Sarebbero una...

Laura dedica lo show al «piccolo angelo» Giulia. Fra il pubblico - la mamma e la sorellina che nascerà : «Non sono riuscita ad accontentarla, ma ho deciso di portarla con me alla prima occasione che avrei avuto di veder cantare una delle voci italiane più conosciute al mondo». La madre di Giulia è ...

L’inquietante messaggio su Facebook di Giulia (32) - trovata morta in casa dalla mamma. Gli amici non si danno pace : Un risveglio drammatico in Laguna. Una famiglia distrutta e lacerata dal dolore per la perdita improvvisa: nessun campanello d’allarme che lasciasse presagire al peggio. Quando una signora, insegnante in pensione, è entrata nella camera della figlia la tragica scoperta: Giulia Battistetti, 32 anni, commessa veneziana molto conosciuta in città è morta fra le mura domestiche nell’abitazione che condivideva con i genitori nel sestiere ...