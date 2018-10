Glik | “Un derby contro Cristiano Ronaldo? Sarebbe una bella sfida”

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Non sta attraversando un periodo facile né col suo club – il Monaco – né con la sua Polonia, sconfitta dagli Azzurri domenica. Kamil, al Corriere di Torino e a Tuttosport, ha confessato di non aver mai scisso il suo legame con l’Italia, dove ha giocato per sei stagioni. L’ex capitano del Torino, stuzzicato sulla nuova stella della Juve,, ammette: “UnCR7?una gransfida. Ma per il momento sono un giocatore del Monaco e sto cercando di dare tutto per la mia squadra, che sta attraversando un momento complicato. Conil calcio italiano cresce sicuramente tanto, soprattutto a livello commerciale e d’immagine. Ho fatto sei anni della mia carriera in Italia, ci ho lasciato un pezzo di cuore e guardo sempre la serie A e il Toro in particolare. Sono sempre in contatto coi dirigenti, col direttore, col ...