FIGC | Lega B scettica su Gravina | “Fornisca i tempi per la riforma dei campionati”

Lega Pro : Gravina lascia la presidenza - è candidato unico alla guida della FIGC : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...

Gandini - niente Milan : Lega o FIGC : ... in questi mesi, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha preso a cuore quest'esperienza calcistica e, soprattutto, s'è calato al meglio nel ruolo istituzionale, a cominciare dall'attività politica ...

FIGC : il 15 ottobre delegazione federale in Quirinale : Lunedi’ 15 ottobre, alle ore 16.30, la delegazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio sara’ ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per i 120 anni della fondazione. Insieme ai dirigenti nazionali e internazionali, saranno presenti, tra gli altri, i calciatori e le calciatrici delle Nazionali maggiori, una rappresentanza degli azzurri che hanno trionfato in ...

FIGC - la Lega serie A con Gravina : 'Rilanciamo il calcio insieme' : C'è 'grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma' di Gabriele Gravina 'per rilanciare insieme il calcio italiano'...

FIGC : sancita intesa Lega A-Gravina : ANSA, - MILANO, 8 OTT - C'è "grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega Serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma" di Gabriele Gravina "per rilanciare ...

FIGC : Gravina - apprezzo posizione Lega A : L'auspicio è quello di un'unica candidatura che sarebbe un segnale forte al nostro interno ma anche un messaggio di grande capacità verso l'esterno, di aggregazione di un mondo che ai più è apparso ...

Presidenza FIGC - la Lega Serie A non ha un candidato : L’Assemblea della Lega di Serie A tenutasi a Milano non ha espresso un suo nome per le elezioni federali della Figc e lunedì avrà un incontro con il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come candidato unico in vista dell’appuntamento elettorale del 22 ottobre, per verificare punti di convergenza […] L'articolo Presidenza Figc, la Lega Serie A non ha un candidato proviene da Serie A News ...

FIGC - Moratti declina l'offerta : non corre per la Lega di A : Massimo Moratti ha definitivamente declinato l'offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l'ex proprietario dell'Inter ha comunicato la ...

FIGC : Lega Pro - ok a candidatura Gravina : ANSA, - FIRENZE, 4 OTT - L'assemblea di Lega Pro, in corso di svolgimento a Firenze, secondo quanto appreso ha appena votato a favore della candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. ...

Marotta lascia la Juventus/ Ultime notizie : “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in FIGC? Smentisco” : Marotta lascia la Juventus: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:47:00 GMT)

FIGC : la Lega Dilettanti designa 5 consiglieri federali : Si sta per concludere il percorso elettorale della Lega Nazionale Dilettanti che vedrà, alla fine di questa settimana, le ultime assemblee dei suoi Comitati Regionali. Gli appuntamenti, che condurranno il 6 ottobre all’Assemblea della LND ed il 22 a quella federale, si sono resi necessari per raccogliere le designazioni per cinque consiglieri federali. Le società hanno condiviso le indicazioni del Consiglio Direttivo e designato, ...

FIGC - la Lega di A ha incontrato le componenti federali. Miccichè : 'C'è coesione - vogliamo un candidato unico' : Unità di intenti sulle riforme 'non più rinviabili', ma senza riferimenti ufficiali ad eventuali accordi sul candidato alla presidenza della Federcalcio. È questo, secondo la Lega di serie A, l'esito ...