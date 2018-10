Annunciato il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart | Il Conforto rivive in una

optimaitalia

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ildiin Popè Il. Dopo uno spoiler che aveva mandato letteralmente in tilt i fan dell'artista di Latina, ecco arrivare l'annuncio della collaborazione nel prossimo disco di cover della Todrani, che ha già rilasciato il singolo Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Il brano sarà inserito nella tracklist del prossimo disco dell'artista romana, atteso per il 16 novembre. In questa occasione, sarà presente anche, pronto a regalare una nuova vita al brano interpretato con una superba Carmen Consoli e con la firma del cantautore genovese Emanuele Dabbono. L'annuncio arriva all'indomani dei festeggiamenti per i 5 dischi di platino ottenuti da Il mestiere della vita, ultimo disco di inediti dinel quale è inserito proprio il brano cheha voluto trasformare in una cover e mettere nelle tracklist di Pop ...