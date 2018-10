Manovra | fonti | in ordine del giorno consiglio ministri sia decreto che legge Bilancio

Manovra - ricetta semi-tradizionale per le fonti di finanziamento : tasse sui giochi - tagli alle spese e vendita immobili : Aumento del prelievo erariale unico sui giochi, tagli alle spese dei ministeri e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Seguirà poi la revisione delle spese fiscali, una giungla di 466 agevolazioni che per lo Stato valgono circa 54,2 miliardi di minori entrate nel 2018. Sono queste in buona sostanza gli interventi su cui il governo gialloverde conta per finanziare le nuove politiche del governo come il reddito di cittadinanza e la flat ...